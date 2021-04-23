種睫毛沒清超噁下場…眼皮一排「結塊黃垢」撕不完！療癒片爆紅

▲ 美容師分享不清假睫毛最噁下場。（圖／翻攝自TikTok／@ipsbeauty）

記者陳宛貞／綜合外電報導

為使雙眼更加明亮有魅力，越來越多人定期種睫毛，但若沒有徹底清潔，眼皮上可能充滿髒污和細菌。外國一名經驗豐富的美容師日前便在社群媒體上分享一起可怕案例，只見一名顧客眼瞼上全是黃色的硬皮和汙垢，只能用鑷子慢慢剝下，畫面嚇壞眾多網友。

《太陽報》21日報導，美容師歐茲坎（Ipek Ozcan）月初在TikTok上傳這段影片，可見這名顧客的眼瞼上有一整排黃色髒污和硬皮，假睫毛與眼瞼連接處更是充滿結塊的髒汙，美容師只好用鑷子一塊塊撕下。她在字幕中寫道，「這就是不清假睫毛會發生的事，雖然是噁得有點療癒啦……這些都是化妝品、油脂和灰塵累積而成的，如果想避免發生這種狀況，每天一定要清潔睫毛一次！」

這段影片社群網站上迅速走紅，5日上傳至今累計790萬次觀看，85萬人按讚。一名美睫師留言指出，「這簡直是我做這行10年以來看過最噁的案例」；其餘網友則表示，「好像煮熟的乳酪」、「我願意花錢請人幫我清理，這好療癒」、「想幫清」。

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