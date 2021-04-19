三寶打錯檔！下秒往後暴衝「懸吊3m高空」...路人全嚇歪

▲女三寶打錯檔，車子直接往後暴衝，差點釀成悲劇。（圖／翻攝自微博）



實習記者周依儒／綜合報導

新手上路時除了停車是最大困擾外，不熟悉檔位也會釀成大禍！中國廣西貴港路邊日前出現一名女三寶，只見她準備上車將車子駛離時，卻將前進檔打成倒車檔，導致車輛直接往後方暴衝，把柵欄撞歪，車子後半身更是懸空在約3公尺的高空中，嚇壞一旁路人。

▲車子原本停的位置就超怪。（圖／翻攝自微博）



根據《人民網》報導，影片中可以看到，一輛車子停在很奇怪的地方，不但整輛車停在路旁的土地中，前面更卡著一根路燈，明顯不是正常的停車位，此時身穿黃色洋裝的唐姓女子便上了這台車準備駛離，當她打算倒退一點點再往前開時，疑似是忘記變換檔位，整台車直接往後暴衝，不但撞破柵欄，整台車的後半身更懸空在約3公尺的高空中！

當唐女發現自己闖禍後也嚇得不敢動彈，在駕駛座上轉頭左右查看，但當她稍微輕輕一動，整台車就前後晃，畫面十分嚇人，而一旁路人也被這樣的景象嚇傻，最後終於出現4個好心路人，替這名女子壓住車子的引擎蓋，讓她可以出來，不過唐女居然還慢慢收拾副駕駛座位上的東西，有夠荒唐。

▲好心人出面幫她壓住車頭，唐女才順利脫困。（圖／翻攝自微博）



報導指出，唐女過了一陣子才回神過來，她透露，「當時，真是嚇得腿都軟了，生怕動一下車子就掉下了，真的非常感謝大家。」而當地警察調查後，發現護欄下面是停車場，因此有幾個被撞落的石墩掉下去撞到停車場內的車子，一共3輛車受損，其中一輛的車頂蓋還直接被砸破，恐怕唐女不但得負擔自己車輛的維修費用、公共物品維修費，還有其他車子的修理費。