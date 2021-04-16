開窗驚見「神秘無頭生物」　女害怕求救：牠已經坐在樹上2天了！

▲救援樹上「謎樣生物」結果超傻眼。（圖／翻攝自Facebook／KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami）



記者董美琪／綜合報導

「這個生物！！！牠已經坐在前面的樹上2天了！」波蘭動保協會接到民眾求援電話，一名女子用絕望地聲音拜託協會人員，「大家都不敢開窗，很怕這個奇怪的東西闖入」，想不到協會趕來救這個「不明生物」時，結果竟然讓在場的人都傻眼了。

根據《英國廣播公司》（BBC）報導，波蘭克拉科夫動物福利協會（Krakow Animal Welfare Society）臉書近日po文分享一個救難故事。照片中，只見一個「棕色的無頭生物」一動也不動地卡在樹上，報案女子害怕地說「牠是棕色的，坐在樹上，牠在這兩天了，大家都怕牠，你們什麼時候來？」女子甚至擔心這個生物是不是死了。

協會人員獲報到場後，女子彷彿看到救星來了，相當開心。工作人員小心翼翼靠近「神秘動物」的位置，只見「牠」坐著不動就像舉報人描述的一樣，甚至棕色皮在太陽下還微微反光，「仔細一看，可憐的傢伙沒有腿也沒有頭。」

不過最後真相揭曉，原來這個「不明生物」只是一塊可頌牛角麵包，人員研判「應該是從窗戶飛出來的，或是被小鳥扔掉」，但因為從來沒遇過這麼離奇的報案，因此也po上臉書團分享，「笑至少比不反應好，至少可以減少一些悲劇。」

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