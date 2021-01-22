　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
新奇 新奇焦點 X 檔案 正妹影片 正妹圖集

逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

▲▼嬤逛街遭店家遺忘鎖櫥窗　求救被當「假人模特」崩潰。（圖／翻攝自javiergr912推特）

▲女子被反鎖在商店內，站櫥窗求救遭誤認是「假人模特兒」。（圖／翻攝自javiergr912推特）

記者趙蔡州／綜合報導

一名西班牙女子日前到一間飾品店購物，遇到店員在關店時沒有仔細檢查，將正在挑選商品的她直接鎖在店內，她發覺情況不對時門已經被反鎖，只好跑到面向街道的櫥窗不斷求救，期間還有不少人誤認她是「假人模特兒」，所幸最後還是有好心人幫忙報警，才讓她不用在飾品店內過夜。

根據西班牙《獨立報》報導，事件發生在西班牙北部托雷拉韋加（Torrelavega），女子在當地一間飾品店購物時，正巧碰到該店晚間打烊的時間，店員又剛好沒有仔細檢查，沒有發現她仍在店內挑選商品，直接下班離開並把大門鎖住，她發覺情況不對時，已經沒有辦法離開。

女子表示，她一度想把店員喊回來，但店員卻都沒有聽見，最後更上車離開，「由於我的聲音不是大，加上汽車發動的聲音，才讓店員聽不到我的聲音」。她後來只好到街道旁的櫥窗求救，希望路人看見後能幫忙通知警察，不料許多經過的人都誤認她是「假人模特兒」，直到半小時後才有好心人幫忙報警。

警方獲報後，除了派出3名員警前往處理外，也聯絡1名鎖匠到場協助開門，並在晚間9時許順利讓女子脫困。

ET快訊
冷空氣又要來了！全台急凍時間點出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 新奇最新 全站最新

逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

燕子築巢專挑風水寶地？真相曝光：牠們考量是「這個」

網美穿低胸裝吃「鮑魚大餐」　遭老闆低聲偷罵：那個奶…瘋女人！

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

林俊傑直播驚喜開唱《想見你想見你想見你》　網友點播願望實現：真的好感動！！

阿嬤霸占公車座位「空位不讓」　被錄影森77：你去跳河死一死

台灣人講話穿插英文！　韓妹秒舉例「你有GET到嗎」4分析好有感

居家檢疫女隔離想念台灣薑母鴨 她窗外「垂降童軍繩」取餐成功

柯有倫淪女兒傻瓜「不亂跟人家飛」　分開一天...就急飆回家

逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

燕子築巢專挑風水寶地？真相曝光：牠們考量是「這個」

網美穿低胸裝吃「鮑魚大餐」　遭老闆低聲偷罵：那個奶…瘋女人！

快訊／「裡面有人叫不醒！」前台東縣議員凌晨自撞　無生命跡象

國中14歲女兒發燒看病　爸陪診驚見試劑「2條線」崩潰

軍事家／1,200輛主戰車威脅中國？兼論國軍建軍輪甲與主戰車之爭

打工「1男2女」沒錢租房子…搬進涼亭！搭帆布擋風當新家

逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

韓女偶像「染黑剪瀏海」秒變成熟　網猛然一看愣住：臉盲了！

印尼波音737空難搜救結束了！已確認43名罹難者身分

600藝人失業領救濟金…TVB電視台請曾志偉出任副總！背後動機曝光

華晨宇被爆瞞婚生子「小孩1歲了」！　老婆是緋聞傳3年女歌手

不怕被封殺？　劉樂妍「逆風發聲挺代孕」…陸網嗆：多讀點書

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

新奇熱門新聞

嫩妹到八大行業打工...竟「服務」到親爸

網美穿低胸裝吃鮑魚餐　老闆低聲罵：瘋女人！

燕子築巢真相曝光：牠們考量「這個」

她站櫥窗求救　慘被當假人模特

《天竺鼠車車》爆紅　160秒有毒

為何睡覺是「zzz」　淵源太玄妙

空姐彎腰爆乳、露內褲！大媽怒：噁心

機場行李驚見「恐怖人形」　海關一看傻了

一天接客12次！她曬薪資單「日薪破14萬」

裸穿圍裙宣傳咖啡　老闆被約談

超懷舊鉛筆盒從「小一用到大學」

婆婆開門見兒「裸體圍裙」嚇壞！怒斥媳不知羞恥

台灣女崩潰：再也不跟黑人打砲！

光明會背後秘密！　血祭影星崇拜撒旦

更多熱門

相關新聞

馬德里爆炸新畫面曝光！至少3人死亡

馬德里爆炸新畫面曝光！至少3人死亡

西班牙馬德里於當地時間下午3點後，突然發生不明原因的爆炸，建築物四樓以上的牆面直接消失，瓦礫覆蓋住下面的街道，金屬路牌也被打碎。官員已證實是因瓦斯外洩而引發爆炸，造成至少3人死亡、11人受傷。

揭台灣人「5大壞習慣」　老外網紅吐真心話

揭台灣人「5大壞習慣」　老外網紅吐真心話

賓士前員工擊毀50輛V-Class新車

賓士前員工擊毀50輛V-Class新車

台詐騙犯送中今判刑　陸委會回應

台詐騙犯送中今判刑　陸委會回應

慢跑突然出現巨浪　男瞬間被捲走

慢跑突然出現巨浪　男瞬間被捲走

關鍵字：

西班牙櫥窗

讀者迴響

熱門新聞

心痛！10月大嬰掉進滾水鍋「活活煮10分鐘」

代孕機構疑發聲：鄭爽是人品最差客戶！

女會計嫁「心智7歲夫」2年沒性行為！婆婆淚求別離婚

12°C變天冷空氣再報到！全台急凍3天

郭書瑤流產痛哭！

直播主上餐廳被酸「沒穿內褲」

爆得罪人突領便當　王凱親自澄清

5縣市祭避桃令　陳時中：當年是桃園伸援手

即／環太平洋7.0大地震！未發海嘯

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲了

防疫神保單繳500元　隔離就賠10萬

女每天好累　監視器發現震撼真相

他輕捏蚊子送進「蒼蠅地獄」狠復仇

台灣進入「相對不寒冷」時期　時間點曝光

3歲童遭虐見媽崩潰！老闆嗆：來告我啊

更多

最夯影音

更多
鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳

鄭爽哭了：熱搜成為壓力！　「我不喜歡迴避問題」退圈聲明音檔瘋傳
賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

賓士加油站洗車「突被後車嘟出」　肇事駕駛暴力倒退！員工險遭撞

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

白宮正式易主！拜登賀錦麗就職　成為第46任美國總統、副總統

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

不捨孫女離開...阿公邁步追車尾跑 堆滿笑容大力揮手：下次再回來喔

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

大胃王丁丁被爆「強上男性友人」　半夜發聲：沒做的事，我處之泰然

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面