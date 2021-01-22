逛街遭打烊店員反鎖！她急站櫥窗求救　竟被當「假人模特」忽略了

▲女子被反鎖在商店內，站櫥窗求救遭誤認是「假人模特兒」。（圖／翻攝自javiergr912推特）

記者趙蔡州／綜合報導

一名西班牙女子日前到一間飾品店購物，遇到店員在關店時沒有仔細檢查，將正在挑選商品的她直接鎖在店內，她發覺情況不對時門已經被反鎖，只好跑到面向街道的櫥窗不斷求救，期間還有不少人誤認她是「假人模特兒」，所幸最後還是有好心人幫忙報警，才讓她不用在飾品店內過夜。

根據西班牙《獨立報》報導，事件發生在西班牙北部托雷拉韋加（Torrelavega），女子在當地一間飾品店購物時，正巧碰到該店晚間打烊的時間，店員又剛好沒有仔細檢查，沒有發現她仍在店內挑選商品，直接下班離開並把大門鎖住，她發覺情況不對時，已經沒有辦法離開。

女子表示，她一度想把店員喊回來，但店員卻都沒有聽見，最後更上車離開，「由於我的聲音不是大，加上汽車發動的聲音，才讓店員聽不到我的聲音」。她後來只好到街道旁的櫥窗求救，希望路人看見後能幫忙通知警察，不料許多經過的人都誤認她是「假人模特兒」，直到半小時後才有好心人幫忙報警。

警方獲報後，除了派出3名員警前往處理外，也聯絡1名鎖匠到場協助開門，並在晚間9時許順利讓女子脫困。