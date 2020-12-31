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台灣電信詐騙犯被大陸重判！29人中最重14年、最輕4年半

▲▼台灣電信詐騙犯被大陸重判！29人中最重14年、最輕4年半。（圖／新華社）

▲台灣電信詐騙犯被押至大陸受審。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

94名台灣電信詐騙犯去年被從西班牙押至中國大陸受審，北京市第一中級人民法院31日宣判，認定其中29人均構成詐騙罪，分別依法判處有期徒刑14年至4年6個月，並處罰金。

法院指出，被告人郭政瑝2016年6月至12月糾集被告人吳岱樺、蔡君緯等人，在西班牙組建詐騙犯罪集團，利用電信網路技術手段對生活在大陸、香港的中國居民進行語音群呼，冒充出入境管理局、公安局及檢察院工作人員等身份，虛構被害人因個人資訊洩露而涉嫌犯罪等事實，以需要接受審查、資產保全等為名，先後騙取14名被害人錢款共計617萬多元人民幣（約2648萬元新台幣）。

法院認為，被告人郭政瑝等人夥同他人，先後出境參加電信詐騙犯罪集團，在境外利用電信網路技術手段，冒充司法機關工作人員，通過虛構被害人個人資訊洩露、涉嫌違法犯罪、需配合清查資金等事實，誘使被害人按照被告人的要求進行轉帳或匯款，詐騙被害人錢財，其行為均已構成詐騙罪，且詐騙數額特別巨大，依法均應予懲處。

法院提到，被告人郭政瑝等人為共同實施詐騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團；冒充司法機關工作人員在境外實施電信網絡詐騙，且具有詐騙老年人、在校學生財物的情節，酌情應予從重處罰。

不過，法院也指出，被告人郭政瑝等人自願認罪認罰，依法可予以從寬處理，據此，依法作出上述判決。

法院並強調，在案件審理過程中，法院依法充分保障了郭政瑝等被告人的各項訴訟權利，人大代表、政協委員、媒體記者等旁聽了宣判。

▼大陸公安搭機赴西班牙押解詐騙犯。（圖／新華社）

▲▼台灣電信詐騙犯被大陸重判！29人中最重14年、最輕4年半。（圖／新華社）

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