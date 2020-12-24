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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／數位性暴力　盜錄或外流他人私密影片將遭刑罰

 

近期發生數起偷拍名人、球員的私密影片，甚至逕自放上色情平台，或遭有心人士勒索的新聞事件，對當事人而言是相當大的傷害。而這樣的行為會觸犯什麼法律？如果遇到這樣的事情，當事人又可以怎麼做呢？

盜錄私人影片涉及妨害秘密罪

妨害秘密罪的存在，是為了保護人民的秘密通訊自由及隱私。只要符合「無故」、「竊錄」、「他人非公開活動」，就可能涉及《刑法》的妨害秘密罪。

「無故」，指的是沒有正當理由；「非公開活動」，是指當事人主觀認為是不公開的私人活動，同時客觀上也是不公開之行為（最高法院101年度台上字第6343號刑事判決），在沒有正當理由的情況下，對於他人「私密」、「不公開」的活動進行「竊錄」，就會有侵犯隱私權的問題。

近日籃壇球星遭人盜錄私密影片的情形，就是在沒有正當理由的情況下，竊錄他人不公開的私人影片，不僅符合前述要件，更可能涉及同法第315條之1第2款：「無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，可處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

散布私人影片涉及散布猥褻物品罪

依據司法院大法官釋字第617號解釋，如果客觀上可以滿足性欲，而且內容和性（包含性器官、性行為與性文化）有關聯，會引起一般人對性的羞恥或厭惡感，有礙於社會風化，就屬於「猥褻」的範疇。

而無論是透過散布、播送、販賣、公然陳列或其他方式，只要將猥褻物品分享給其他人觀看，都會涉及《刑法》第235條的散布猥褻物品罪。以籃壇球員被側錄的私密影片內容來看，「自慰」並不違法也非不道德，然依照目前社會觀感及法學脈絡，本案外流之自慰影片仍屬於會引起性欲之猥褻物品。

除此之外，散布會影響他人聲譽的消息，會涉及《刑法》的誹謗罪。雖然《刑法》第310條第3項提到，如果可以證明散布的事情是真實的，可以不受處罰，然但書也說明：「但涉於私德而與公共利益無關者，不在此限」，也就是說，即使可以證明自己散布的事情是真實的，但如果與公共利益無關，仍然會是《刑法》誹謗罪的處罰範圍。

另外，也有法院認為，透過網路、電磁紀錄來傳播誹謗的內容，等同於同法第2項加重誹謗之「透過文字與圖畫誹謗他人」。因此，透過網路散布影響他人聲譽的消息，可能構成處罰更重之加重誹謗罪。

▲手機（圖／CFP）

▲透過網路散布影響他人聲譽的消息或影片，可能構成處罰更重的加重誹謗罪。（圖／視覺中國CFP）

「自慰」實際上並不是應受法律管制、處罰之猥褻行為，然仍是私密且個人的，並且在目前的社會氛圍下，屬於較羞於啟齒的事，而散布這樣的私人影片，也的確會使個人於社會上之評價偏向負面。因此，本案外流盜錄之自慰影片之行為，除了會涉及散布猥褻物品罪，也因為這樣的影片和公共利益明顯無關，但會讓當事人受到負面評價，會同時涉及加重誹謗罪。

當事人可請求名譽損失賠償

面對名譽受到影響的事件，當事人除了依據《刑法》提出告訴，讓加害者受到司法制裁外，同時也可以提出民事訴訟，要求對方賠償。

依據《民法》規定，無論是故意或過失而不法侵害他人的權利，或違反保護他人的法律而造成他人損害，都必須承擔損害賠償責任（《民法》第184條）。另外，若受到侵害的是名譽、信用、隱私等人格法益，雖然不是財產上的損害，也可以要求對方以金錢賠償，同時要求對方回復自己之名譽，例如：登報澄清道歉（《民法》第195條）等。

「性」是人類正常的生理需求，但目前社會氛圍仍偏向認為私密、個人。在網路科技發達的現在，其實很容易不小心讓私密照片或影片外流，建議避免拍攝相關影片，保護自己，也避免不必要的麻煩與傷害。

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●雷皓明，喆律法律事務所主持律師，著有《一不小心就被吉》以上言論不代表本公司立場。

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