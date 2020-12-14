要命海景第一排！小鎮「幾周內」可能變孤島　海岸線1年後退2m

▲英國濱海小鎮威瑟恩西（Withernsea）最快在幾周內可能將變成孤島。（圖／翻攝自YouTube／Terry Marsden）

記者張寧倢／編譯

英國東岸霍爾德內斯半島（Holderness）的濱海小鎮威瑟恩西（Withernsea）與周邊村莊正面臨「與世隔絕」的危機，許多居民的住處緊鄰著沿海懸崖，而這條海岸線是歐洲北部侵蝕速度最快的地方，每年後退將近2公尺，一旦懸崖邊緣崩毀消失，海水將倒灌淹沒大排水溝，使小鎮成為「孤立島嶼」。

根據英國《鏡報》報導，東約克郡（East Yorkshire）的霍爾德內斯半島擁有北歐侵蝕速度最快的海岸線，每年後退近2公尺，而正對著北海的威瑟恩西更是首當其衝，一直以來依靠著沿海的懸崖擋住海水，但當地海岸變化觀測站的官員馬蒂森（Phil Mathison）表示，如果脆弱的懸崖邊緣崩毀，北海可能會淹沒大排水溝。

'South Holderness could become an island' https://t.co/qnXbb1RMyj — Hull Live (@hulllive) December 13, 2020

據《赫爾日報》指出，威瑟恩西的排水溝地勢「低於漲潮水位」，因此懸崖受風暴豪雨摧毀後，海水會倒灌至內陸排水系統，淹沒附近低漥地區，如果這個情況真的發生，到時包含威瑟恩西在內的附近村莊會被水路隔開，霍爾德內斯半島的南部地區將成為「孤立島嶼」。

馬蒂森表示，如果有一個風暴在北海形成，霍爾德內斯的多數下水道又低於漲潮的水位，屆時海水將流進整個亨伯河（Humber）流域，「我們早就知道懸崖很脆弱，但正如照片所示，它比我們想像的更脆弱，且當局並未發現『後門』也受到了巨大侵蝕，這樣的狀況可能在幾周內就會發生。」

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