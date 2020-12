要命海景第一排！小鎮「幾周內」可能變孤島　海岸線1年後退2m

▲英國濱海小鎮威瑟恩西(Withernsea)最快在幾周內可能將變成孤島。(圖/翻攝自YouTube/Terry Marsden)

記者張寧倢/編譯

英國東岸霍爾德內斯半島(Holderness)的濱海小鎮威瑟恩西(Withernsea)與周邊村莊正面臨「與世隔絕」的危機,許多居民的住處緊鄰著沿海懸崖,而這條海岸線是歐洲北部侵蝕速度最快的地方,每年後退將近2公尺,一旦懸崖邊緣崩毀消失,海水將倒灌淹沒大排水溝,使小鎮成為「孤立島嶼」。

根據英國《鏡報》報導,東約克郡(East Yorkshire)的霍爾德內斯半島擁有北歐侵蝕速度最快的海岸線,每年後退近2公尺,而正對著北海的威瑟恩西更是首當其衝,一直以來依靠著沿海的懸崖擋住海水,但當地海岸變化觀測站的官員馬蒂森(Phil Mathison)表示,如果脆弱的懸崖邊緣崩毀,北海可能會淹沒大排水溝。

'South Holderness could become an island' https://t.co/qnXbb1RMyj