爺爺自誇「柴刀趕熊」！他長大見「驚人真相」嚇呆...網笑：不想嚇壞孫子

▲一名網友表示，他的爺爺曾獨自擊敗來襲的野生熊。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）
實習記者陳培鈞／綜合報導
日本經常會有熊隻出沒、滋擾民眾的事件發生。最近就有一位網友表示，他爺爺過去常分享和熊搏鬥的事蹟，甚至還用柴刀趕跑熊，感覺是他爺爺在自誇。不過等到他長大後看到新聞報導，才發現實際的狀況，其實比爺爺說的還誇張。
根據日媒《Jタウンネット》報導，一名網友「ヨシサキネコム16g」日前在twitter發文表示，他小時候常聽爺爺說，爺爺在年輕時曾被熊襲擊的故事，當時爺爺手上拿著柴刀和熊對峙，最後竟成功趕跑了野生熊。這名網友覺得是爺爺有意吹噓自己的英勇事蹟，但等他長大後，找到了相關新聞報導，才發現故事比爺爺講的更誇張，根據當地新聞記載，爺爺是用手上的柴刀，僅憑一己之力，就將熊給殺了，搏鬥期間，獵人甚至還沒趕到現場。
至於為何要講成只是趕跑熊？這名網友推測，爺爺是因為覺得自己沒受傷就把熊殺了，還聯繫狩獵俱樂部，這讓他有點不好意思，所以才刻意淡化情節。該網友還補充道，他的爺爺身材高大，愛好是種植物、喜歡看花，既善良又強大。
雖然故事和實際情況落差很大，如此反差也引來網友驚嘆，紛紛留言表示「這故事的方向，和我想的不一樣」、「爺爺應該是不想嚇到小孩子吧」、「一定是怕孫子覺得爺爺是『能殺死熊』的恐怖人類，所以才故意不說實話吧」目前這則貼文已累積9萬多個讚，且還在持續增加中。
日本野生熊攻擊人類的事件，至今仍層出不窮。根據《日本NHK》報導，2019年北海道的瀧川市，就發生157起巨熊攻擊人類的事件，但在發明了這隻長65公分、高50公分的機器狼後，就鮮少聽說過熊攻擊人類的事。
私が小学生の頃おじいちゃんが熊に襲われて持っていたナタを使って取っ組み合いをし、追い払う事ができたという話を本人から聞いていたんだけど最近になっておじいちゃんが話捏造していた事が発覚した。— ヨシサキネコム16g (@nagasakiinu) December 1, 2020
正確には猟友会が来た時にはクマはおじいちゃんがナタで叩き殺してた。地方新聞に載ってたらしい