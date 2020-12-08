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爺爺自誇「柴刀趕熊」！他長大見「驚人真相」嚇呆...網笑：不想嚇壞孫子

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▲黑熊 。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

▲一名網友表示，他的爺爺曾獨自擊敗來襲的野生熊。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

實習記者陳培鈞／綜合報導

日本經常會有熊隻出沒、滋擾民眾的事件發生。最近就有一位網友表示，他爺爺過去常分享和熊搏鬥的事蹟，甚至還用柴刀趕跑熊，感覺是他爺爺在自誇。不過等到他長大後看到新聞報導，才發現實際的狀況，其實比爺爺說的還誇張。

根據日媒《Jタウンネット》報導，一名網友「ヨシサキネコム16g」日前在twitter發文表示，他小時候常聽爺爺說，爺爺在年輕時曾被熊襲擊的故事，當時爺爺手上拿著柴刀和熊對峙，最後竟成功趕跑了野生熊。這名網友覺得是爺爺有意吹噓自己的英勇事蹟，但等他長大後，找到了相關新聞報導，才發現故事比爺爺講的更誇張，根據當地新聞記載，爺爺是用手上的柴刀，僅憑一己之力，就將熊給殺了，搏鬥期間，獵人甚至還沒趕到現場。

至於為何要講成只是趕跑熊？這名網友推測，爺爺是因為覺得自己沒受傷就把熊殺了，還聯繫狩獵俱樂部，這讓他有點不好意思，所以才刻意淡化情節。該網友還補充道，他的爺爺身材高大，愛好是種植物、喜歡看花，既善良又強大。

雖然故事和實際情況落差很大，如此反差也引來網友驚嘆，紛紛留言表示「這故事的方向，和我想的不一樣」、「爺爺應該是不想嚇到小孩子吧」、「一定是怕孫子覺得爺爺是『能殺死熊』的恐怖人類，所以才故意不說實話吧」目前這則貼文已累積9萬多個讚，且還在持續增加中。

日本野生熊攻擊人類的事件，至今仍層出不窮。根據《日本NHK》報導，2019年北海道的瀧川市，就發生157起巨熊攻擊人類的事件，但在發明了這隻長65公分、高50公分的機器狼後，就鮮少聽說過熊攻擊人類的事。

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