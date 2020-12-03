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美國務院批陸違規遠洋捕魚　陸：製造謊言「中國是負責漁業國」

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▲▼遠洋漁業，漁業，漁民，漁船。（圖／視覺中國）

▲遠洋漁船。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國國務院近日批評中國大陸捕魚船隊在太平洋違規遠洋捕魚的情況嚴重，對其他國家的民生資源已形成掠奪。對此，大陸外交部發言人華春瑩表示，美國國務院已成為謊言製造機，中國是負責任的漁業國家，對遠洋漁船違規行為實行「零容忍」。

華春瑩3日在例行記者會上指出，美國國務院基本上已經成為了謊言製造機和謠言傳播器，中國是負責任的漁業國家，堅持走綠色可持續發展道路，致力於科學養護和可持續利用漁業資源，促進全球漁業的可持續發展，「對遠洋漁船違規違法行為，我們實行零容忍，同本地區國家長期以來保持著密切的溝通與合作，致力於維護海洋漁業生產秩序和海洋的生態環境。」

華春瑩提到，中國嚴格履行《聯合國海洋法公約》以及加入的多邊漁業協定下的義務，全面的履行船旗國義務，執行港口國措施，實施嚴格的遠洋漁業監管，加強國際合作，在共同打擊非法捕魚和促進漁業資源可持續發展等方面，做了大量卓有成效的工作。

▼大陸外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

▲▼中國外交部發言人華春瑩。（圖／CFP）

華春瑩表示，中國的漁業管理實踐與國際法要求完全一致，中國嚴格依據有關區域漁業組織管理措施，在相關公海區域入漁、船位監控等方面的措施嚴於國際標準，履約表現在各漁業組織內都獲得了好評，「中國還根據與有關沿海國的雙邊安排，在其專屬經濟區入漁，取得良好的經濟社會效益。」

華春瑩還說，近日中國主管部門發布了《中國遠洋漁業履約白皮書》，全面介紹了中國遠洋漁業管理的原則立場，政策措施和履約的成效。

華春瑩強調，事實勝於雄辯，美方的有關指責完全不符合事實，曲解國際法和相關的多邊漁業協定，美方將IUU問題（指「非法、未報告、無管制遠洋捕魚」問題）政治化，干擾全球打擊IUU的努力，無助於保護海洋環境和促進可持續漁業的國際合作，「我們敦促美方停止在有關問題上散佈謠言，不要搞政治操弄，不要滿世界挑撥離間。」

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