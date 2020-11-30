用亡父電話買樂透！他冥誕這天「中千萬」頭獎...直呼：來自父親祝福

▲澳洲一名男子在亡父冥誕這天幸運中了千萬頭獎，讓他直呼是來自父親的祝福。（示意圖，photo-ac提供）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎全球肆虐，讓各國經濟受到巨大打擊，一名澳洲男子也因此受到影響，遭公司資遣。該名失業男子日前以父親生前使用的手機號碼，在他冥誕當天購買彩券，幸運對中近40萬美元（約新台幣1,150萬）的頭彩獎金，讓他雀躍直呼：「我相信這是父親給我的祝福！」

根據《合眾國際社》報導，一名住在澳洲南部莫德伯里（Modbury）的男子，在父親9年前不幸過世後，開始養成買樂透的習慣，且每次都是固定買同一組號碼，也就是父親生前所使用的手機號碼。

日前，該名男子因為疫情被公司資遣，生活過得並不容易，但是購買樂透的習慣並沒有停止。11月21日，適逢男子父親冥誕，他一如往常地以父親的電話簽注買了樂透，沒想到之後卻接到了一通瞬間改變目前窘境的電話。

這通電話打來後通知男子「中頭獎了」，且獎金高達39萬3,450美元（約新台幣萬1,132萬元），讓他相當驚喜，之前因為疫情而被解僱，導致生活面臨困頓的處境，不僅一下子得到緩解，也讓他更有餘裕好好找尋下一份工作。男子表示，一旦找到新工作，剩餘的錢就會用來置產，雖然父親在幾年前過世了，但對於這份頭彩，男子堅信：「我相信這是他（指父親）給我的祝福！」



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