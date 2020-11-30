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大選後首上媒體專訪　川普再控舞弊提訴訟：未來6個月不改變主意

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▲▼美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普大選後首次登上《福斯新聞頻道》接受訪問。（圖／路透）

文／中央社華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）於大選後首度接受媒體專訪，他再度強調這次選舉有大規模舞弊情事，並會針對選舉結果繼續提出法律挑戰。

川普今天接受《福斯新聞頻道》（Fox News Channel）節目「週日早晨談未來」（Sunday Morning Futures）的電話訪問，他說：「這次選舉受到操弄。這次大選完全就是舞弊。」

川普談到他對於大選結果提出的法律訴訟，「我們必須非常迅速地採取行動」。

「我們不被允許提供證據，他們說我們沒有資格。我想提出一件規模龐大且漂亮的訴訟，有大量證據來討論這件事及許多其他事情。我們有宣誓陳述書，成千上百份宣誓陳述書。」

川普還說：「你的意思是我作為美國總統，我卻沒有資格？這是什麼法院系統？」

面對近日來的接連敗訴，川普坦言無法確定聯邦最高法院是否會受理他的任何上訴案件，「問題是，很難進到聯邦最高法院」。

但川普指出，他仍會繼續挑戰選舉結果，「未來6個月我都不會改變主意。這裡發生了大規模舞弊」。

川普上週表示，若選舉人團把票投給民主黨籍候選人拜登（Joe Biden），他就會離開白宮。選舉人團預定12月14日代表各州正式選出新任總統，如果拜登確定勝選，將於明年1月20日上任。

美國總統候選人如果獲得超過270張選舉人票就能勝選。根據各大媒體的統計數據，拜登預計可贏得306張選舉人票，尋求連任的川普獲得232票。

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