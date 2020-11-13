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想測試「牧師有否反應」！3女強壓挑逗「翹起來了」…玩過頭下場慘

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▲▼晚宴,購物,性感,正妹。（圖／免費圖庫pixels）

▲3女刻意挑逗牧師下體。（示意圖／免費圖庫pixels）

圖文／CTWANT

把無聊當有趣！非洲有3名無聊女子，為了想測試牧師在面對女性挑逗時，會不會出現男性生理反應，她們竟趁牧師進屋，沒有防備的當下，一湧而上壓制，意圖集體性侵牧師，牧師被這些女子逗弄到當場起生理反應。事後這些騷擾牧師的女子，在法庭上宣稱只是想開個玩笑而已，但受侵犯的牧師，對她們的行為超憤怒，堅持決定告到底。 

據《太陽報》報導，非洲辛巴威，分別有21歲的珊卓（Sandra Ncube）、23歲的萊姆荷西（Riamuhetsi Mlauzi）、25歲的蒙格葳（Mongiwe Mpofu）等3名女子，因其中一位女子，與受害牧師之間有債務問題，當晚她以邀牧師拿錢為名義，把對方約來家中，結果牧師一進屋，就被三名女子壓在床上脫去衣褲，還被不停挑逗到下體「翹起來」。

事後三名女子中的萊姆荷西表示，她們只是好奇，想知道牧師會不會像一般男人一樣起生理反應，才會做出這個行為，強調只是開個玩笑而已，沒想到牧師這麼嚴肅。而受害牧師也因為被侵犯，氣到堅持提告，為自己討公道。

提醒您：

◎尊重身體自主權 請撥打113、110

◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400

◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

◎婦女救援基金會 02-2555-8595

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