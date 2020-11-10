月花400元為家庭不婚！女警遭輾斃…母哭到腿軟：心肝寶貝啊

記者鄒鎮宇／綜合報導

雲林縣北港分局31歲的女警黃敏綺9日晚間下班騎車回家，卻在嘉義六美國小前與違停的許姓男子發生碰撞，摔車後被兩車輾過，當場身亡。黃母在靈堂上腿軟，想到女兒扛起長女責任，為了家庭不婚，撕心裂肺地哭喊「我的心肝寶貝啊！」

黃姓女警9日晚間5時30分許下班，近晚間6時經過六美國小前，當時許男將拖板車違停路邊，正要徒步上車，兩人因此發生碰逛，讓許女摔飛後40秒連遭兩車輾過，頭顱破裂，當場身亡。

警方表示，33歲許男違停與事故有因果關係，目前已將輾死女警的兩名駕駛傳喚到案，均依過失傷害致死送辦，詳細後續還有待檢警調查。

▲黃姓女警為了家庭不婚，薪水都交給家裡。（圖／翻攝雲林縣警察局 - 北港分局）



▲嘉義女警下班返家遭輾斃，母蹲地痛哭。（圖／記者翁伊森翻攝）



據悉，黃女家中有6個兄弟姊妹，爸爸開電器行維生；黃女為了家計投身警職，近幾年為了照顧父母調職回雲林北港分局，每天都騎機車上下班省錢，且將薪水全數交給父母，每個禮拜花不到100元，並為了家裡狀況而選擇不結婚。

黃女的母親10日到靈堂時，仍然無法面對懂事的女兒離開人世，哭到癱軟蹲地，需要親友攙扶才不會摔倒；黃母哭著說「她很漂亮、很優秀、又很乖耶，我的心肝，我不知道怎麼辦，怎麼會這樣？我沒有做壞事耶」，而一旁的師姐則出言安慰「不要哭、不要捨不得，不然祂會放不下、走不開的，佛祖已經接走祂了，帶祂去極樂世界，我們要祝福祂。」

►現省一半！innisfree綠茶精華＋化妝水千元有找