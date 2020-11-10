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爸媽注意！幼兒類流感升溫、疫苗接種仍低　首打族接種率僅18.2%

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▲流感疫苗接種，資料照。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署統計，國內類流感門急診以幼兒就診明顯上升，不過，觀察6歲以下學齡前幼兒公費流感疫苗打氣仍不高，接種率42.1%較往年為低，也和目標值55.5%還有一段距離，值得注意得是，未曾接種者第一劑的首打族幼兒，目前接種量約10萬餘劑，接種率僅18.2%。

依疾管署監測資料顯示，上週(11月1日至11月7日)國內類流感門急診就診共38,011人次，較前一週上升5.4%，呈緩升趨勢，但仍低於去年同期(2019年第45週69,724人次)。近期幼童類流感門急診就診人次呈上升，另依據疾管署實驗室傳染病自動通報系統呼吸道病毒監測情形，0至6歲呼吸道融合病毒(RSV)檢出陽性件數持續明顯上升，第45週檢出數佔監測呼吸道病原體83%。

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疾管署統計，截至11月9日，今年度公費流感疫苗接種量約508.7萬餘劑，其中學齡前幼兒共接種48萬餘劑，接種率約42.1%較往年為低，尤其未曾接種者第一劑接種量約10萬餘劑，接種率僅18.2%。

疾管署指出，目前學齡前幼兒檢出之呼吸道病原體雖以呼吸道融合病毒為主，但仍不可輕忽流感病毒之威脅。流感與一般感冒不同，病程長且有時會引起併發症，嚴重時甚至導致死亡，過去因流感併發症死亡的個案約9成沒有接種疫苗。年齡越小的嬰幼兒，因為抵抗力較差容易受到流感侵襲，感染流感病毒常見併發症為肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重之繼發性感染或神經系統疾病等。

疾管署表示，接種流感疫苗是全球公認預防流感最有效的方法，今年度我國使用的各廠牌公費流感疫苗，皆符合衛生福利部食品藥物管理署查驗登記規定，且經其核准使用/進口，同時每批疫苗均經食藥署檢驗合格，在品質上有保障，請家長放心。同時提醒家長不可輕忽流感威脅，應儘速帶家中小寶貝至合約院所或衛生所接種疫苗，並建議先行預約後再前往。

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