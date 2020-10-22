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快訊／N號房事件主嫌趙博士　被韓國檢方求處無期徒刑

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▲▼南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬（조주빈）。（圖／達志影像）

南韓N號房性剝削案嫌犯趙主彬(조주빈)被捕後的畫面。(圖／達志影像)

國際中心／綜合報導

「韓聯社」報導，韓國檢方周四(22日)要求法院判處「N號房」事件主嫌「趙博士」(本名趙主彬)無期徒刑。

趙主彬今年25歲，畢業於韓國一所工業大學的資訊通信系。2018年12月至今年3月，他涉嫌在加密軟體上成立聊天室，有償分享非法拍攝的各種變態不雅照片和影片，藉此賺取數十億韓圜收入。

3月19日，「趙博士」因涉嫌違反兒童青少年性保護法等罪名，被警方逮捕，被控12項罪名。事件曝光後，引發韓國輿論強烈譴責。今年3月他被公開身分時當場謝罪。

案情指出：從2018年開始，以「趙博士」為首的多名犯罪者，透過「有模特兒兼職機會」等誘餌吸引年輕女性上鉤，哄騙她們上傳裸體照或不雅影片。然後藉此要脅，逼迫她們拍攝性剝削影片，並在即時通訊軟體Telegram上的聊天室內，供付費會員觀看或下載。

為了躲避搜查，犯罪者提前設好多個聊天群組，且不斷新建、解散群組，分別命名為「1號房」、「2號房」等，因此被統稱為「N號房」。當中「趙博士」營運的聊天群組最猖獗，被稱為「博士房」。

報導稱，趙主彬被移送檢方時，韓國警方共提出12項指控，罪名包括違反《兒童青少年性保護法》等。調查記錄多達38冊，共1萬2000頁。

之前報導，今年10月12日，韓國檢方要求法院判處「N號房」創建人文亨旭無期徒刑 ，並要他戴上電子腳鐐、進行就業限制等。 文亨旭年僅24歲，是一名大學生。今年5月，他被公開身分時，承認受害者有50人，並公開道歉。6月，他被檢方以12項罪名起訴，包括涉嫌特殊傷害、違反兒童青少年性保護法、脅迫3名受害人的父母等。

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