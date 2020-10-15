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私菸案再爆購菸大戶！吳宗憲女友人「託買350條菸」　拒認罪遭起訴

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▲▼國安私菸案吳宗憲。（圖／記者孫于珊攝）

▲前國安局少校吳宗憲的女性友人也是購菸大戶，今遭檢方起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松、陳羿妏／台北報導

北檢持續偵辦國安私菸案，日前查出前國安局少校吳宗憲的友人劉姓女子也是「購菸大戶」，於去年7月時委託吳下單，購買350條菸品。檢方原想對劉女予以緩起訴處分，惟劉女不認罪，辯稱不知道吳的菸品來源違法，因此今（15日）依違反《稅捐稽徵法》起訴。

檢方清查全案過程，自吳宗憲的訂菸紀錄裡，查出劉女曾託吳購買350條菸品，惟劉女到案後，僅坦承有向吳下單，否認有逃漏稅之意，聲稱不知道菸品來源有違法，堅信吳是國安局官員，不可能違法才會下單訂購。

據悉，檢方原先曾考慮對劉女予以緩起訴處分，不過根據訂購數量，其緩起訴處分金約20多萬元，而劉女與律師討論後，想拚「無罪判決」，屆時若法院判有罪，罰金還可能低於緩起訴處分金，因此拒絕向檢方認罪。

回顧整起案情，總統蔡英文去年7月22日甫結束為期12天的「自由民主永續之旅」返台，下機即遭時任立委黃國昌踢爆，國安局官員隨團走私菸品，調查局隨後進行攔查，查獲9800條、金額達645萬元的私菸，創下桃園機場走私菸最大數量紀錄，引發社會譁然。

▲▼私菸案,貪汙,華航副總邱彰信。（圖／記者孫于珊攝）

▲華航空品處副總邱彰信。（圖／資料照）

目前全案檢方已進行兩波偵結，去年8月起訴名單包含少校吳宗憲、張恒嘉以及華航空品處副總邱彰信（立委邱議瑩胞弟）等13人，全案仍在審理中，另外6名委託買菸者則因認罪獲緩起訴。

到了去年11月檢方進行第二波偵結，包括前永和警衛室少將主任林國欽、「特勤郭雪芙」張嘉玲在內等27人，均認罪後獲緩起訴處分，期限1年，各需依私菸數量，支付公庫3萬到30萬元不等，另接受法治教育課程6小時。

▼前永和警衛室少將主任林國欽獲緩起訴。（圖／資料照）

▲國安局少將林國欽因私菸案被依逃漏稅罪嫌處分緩起訴。（圖／記者劉昌松翻攝）

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