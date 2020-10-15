台灣「人肉炸彈」首例！警扮記者下藥都失敗　17年談判內幕曝光

圖、文／鏡週刊

17年前，台灣發生治安史上第一起人肉炸彈客自爆案。通緝犯黃金生在新北市新店山區遭警方圍捕，最後竟抱著一顆汽油彈與警方對峙7小時，期間還要求媒體採訪，希望透過現場連線訴說委屈。警方派人喬裝記者，與另一名真的記者帶攝影機和黃溝通，並提供摻有安眠藥的檳榔讓黃嚼食，希望趁機搶下黃的炸彈，無奈黃察覺有異，要求員警與記者離開，最後引爆汽油彈自盡。

▲黃金生抱著汽油彈，接受警察喬裝的記者採訪，訴說委屈與不平。（圖／鏡週刊提供，下同）

2003年4月16日，時任新北市警局新店分局偵查隊偵查佐施俊雄正在休假，晚間7點，他騎著機車準備回新店烏來老家，卻發現路旁停滿了消防車、採訪車，他好奇停車察看，才一下車，就被時任新店分局偵查隊長洪俊義看見，洪一把拉住他，並立即下達任務指示，要求他參與談判。

施俊雄告訴本刊，17年前的往事，至今仍歷歷在目，驚險的談判過程讓他永生難忘，更直言這是他從警32年生涯中，印象最深刻的刑案。

原來當天下午，新店警方與刑事警察局幹員循線圍捕一名改造槍枝的通緝犯黃金生，黃先是在一處鐵皮屋內與警方對峙，但是因無路可逃，加上不想再次入監服刑，索性持改造手槍自轟尋短，沒想到卻因槍枝卡彈無法擊發，最後竟抱著一顆汽油彈，逃到附近一處山路邊坡，不斷嗆聲要與警方同歸於盡。



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