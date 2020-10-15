　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台灣「人肉炸彈」首例！警扮記者下藥都失敗　17年談判內幕曝光

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

圖、文／鏡週刊

17年前，台灣發生治安史上第一起人肉炸彈客自爆案。通緝犯黃金生在新北市新店山區遭警方圍捕，最後竟抱著一顆汽油彈與警方對峙7小時，期間還要求媒體採訪，希望透過現場連線訴說委屈。警方派人喬裝記者，與另一名真的記者帶攝影機和黃溝通，並提供摻有安眠藥的檳榔讓黃嚼食，希望趁機搶下黃的炸彈，無奈黃察覺有異，要求員警與記者離開，最後引爆汽油彈自盡。

黃金生抱著汽油彈，接受警察喬裝的記者採訪，訴說委屈與不平。（東森新聞提供）

▲黃金生抱著汽油彈，接受警察喬裝的記者採訪，訴說委屈與不平。（圖／鏡週刊提供，下同）

2003年4月16日，時任新北市警局新店分局偵查隊偵查佐施俊雄正在休假，晚間7點，他騎著機車準備回新店烏來老家，卻發現路旁停滿了消防車、採訪車，他好奇停車察看，才一下車，就被時任新店分局偵查隊長洪俊義看見，洪一把拉住他，並立即下達任務指示，要求他參與談判。

刑警施俊雄（左）扮成電視台記者，與扛著攝影機的正牌記者（右）準備進入封鎖現場談判。（東森新聞提供）

施俊雄告訴本刊，17年前的往事，至今仍歷歷在目，驚險的談判過程讓他永生難忘，更直言這是他從警32年生涯中，印象最深刻的刑案。

施俊雄表示，人肉炸彈客自爆案，是他從警32年印象最深的刑案。

原來當天下午，新店警方與刑事警察局幹員循線圍捕一名改造槍枝的通緝犯黃金生，黃先是在一處鐵皮屋內與警方對峙，但是因無路可逃，加上不想再次入監服刑，索性持改造手槍自轟尋短，沒想到卻因槍枝卡彈無法擊發，最後竟抱著一顆汽油彈，逃到附近一處山路邊坡，不斷嗆聲要與警方同歸於盡。

喬裝成記者的刑警與正牌記者往外跑沒多久，黃金生便引爆炸彈。（圖為示意畫面）


更多鏡週刊報導
【人肉炸彈自爆案1】警察扮記者現場連線　看到超大顆炸彈「心都涼了」
【人肉炸彈自爆案2】警匪談判過程超曲折　連下兩次迷藥都未得逞
【人肉炸彈自爆案3】「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛
口罩「全面徵用」提早結束！　指揮中心宣布：今天起能自由購買
美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

按摩師假釋後又性侵5男童！新北雙狼遭通緝　「新莊馬超」惡行曝

台灣「人肉炸彈」首例！警扮記者下藥都失敗　17年談判內幕曝光

空軍值日官溜班12小時「揪團」打麻將　過4個月才被抓包

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒子

小孩在叫！嘉義惡火吞民宅一家四口驚逃　妻成焦屍屋主跪地哭癱

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

1人兼3社區主委！劉承武爆咆哮住戶　法務部長震怒：丟檢察官的臉

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

愛情長跑！他「回顧10年」求婚初戀 爸媽現身見證...女友淚崩：謝謝你

按摩師假釋後又性侵5男童！新北雙狼遭通緝　「新莊馬超」惡行曝

台灣「人肉炸彈」首例！警扮記者下藥都失敗　17年談判內幕曝光

空軍值日官溜班12小時「揪團」打麻將　過4個月才被抓包

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵！年紀都可當她兒子

小孩在叫！嘉義惡火吞民宅一家四口驚逃　妻成焦屍屋主跪地哭癱

「亞洲波神」被爆染病嚇跑廠商　她忍4年大逆轉！結果出爐

「車門未鎖」遭歹徒搶車刀架脖子　踩油門狂衝撞死無辜路人

21歲女突然肚子痛！陌生大叔幫忙送醫　竟載到旅社性侵

快訊／嘉義市凌晨驚人火警！烈焰吞噬民宅　沖天火光照亮黑夜

1人兼3社區主委！劉承武爆咆哮住戶　法務部長震怒：丟檢察官的臉

男友偷她錢去嫖妓！34E閨蜜偽裝外送茶釣魚：要約還要省開房錢

嫌女友「素顏太醜」沒面子！　男帶前女友去聚會：妳自己不化妝

芒果、南瓜、木瓜吃多會讓皮膚變黃？　醫師解釋原因

余文樂舊勞力士身價驚死人　拍賣會1887萬元起標

男男公主抱「形象有落差」遭贊助商關切！　楊宇騰林子閎爆心結：擔心爸媽不滿

日職／相信陳偉殷會越來越好　前中日龍隊友發文祝賀

五門車停貨車裝卸區！雨刷夾收費單、違規單都要繳？　警給答案

混血女模跟謝和弦拍MV！　發感謝文被網友罵翻：慎選工作

日本鹿兒島驚見「UFO飛越火山」　直播畫面曝！大量光點編隊飛行

日職／陳偉殷投球風格還是一樣！　恩師森繁和好懷念

最萌嫌犯！嘉義電梯騷擾怪客 頭戴鴨舌帽伸毛手：摸摸偶啦

社會熱門新聞

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

嘉義惡火！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

蘆洲警匪追逐　歹徒自撞被逮！

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

嘉義市凌晨火警　烈焰吞噬民宅

不幫「開光雞」！消防員反遭投訴

車門未鎖　遭歹徒搶車刀架脖子

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

A片驚見女兒是主角！案情神展開

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

寶特瓶裝水喝！10歲妹皮膚「流湯流1年」…媽嚇歪：月經也來了

少女玩水上摩托車跌落　下體+直腸撕裂傷大出血

口罩今天全面開放自由購買

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面