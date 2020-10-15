抽中生死籤殺館長！槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在「夜市」內

圖文／鏡週刊

刑事局警官認為，這次館長遭槍擊案是寶和會複製立法院旁槍擊案的模式，甚至還聘請同一家律師事務所，這種「脫罪標準流程」讓寶和會在過去10年，包括2013年的立法院旁李世仁槍擊案、2016年新北蘆洲角頭「空保」劉保生槍擊案都全身而退，但他分析，這次寶和會可能無法如願，因為劉丞浩的心防已經動搖。

知情人士告訴本刊，劉丞浩遭收押後，警方多次借提偵訊，但他的態度始終吊兒啷噹，拒絕吐露真實案情，自認頂多關個3、5年，就能順利出獄當大哥、吃香喝辣，因此十分不配合。不過，警方查出，劉也涉及紅景天吸金案謝姓主嫌遭綁架勒贖案，可能被判刑超過20年，劉得知後立場搖擺，檢警目前也希望藉此突破其心防。

本刊調查，劉丞浩向檢警坦承，槍擊館長的任務是臨時抽籤決定的，當時是仿效電影《角頭2》的劇情，「誰抽中、誰執行」，他抽中生死籤，所以才由他執行，執行任務之前，他還刻意跑到夜市用空氣槍打汽球「練習」，但真槍與空氣槍的後座力、子彈爆發力完全不同，說法令警方啼笑皆非。

專案小組分析槍擊影像，認為劉丞浩的射擊訓練不足，連基本握槍都不會，甚至在行凶前喝了多瓶啤酒壯膽，而開槍過程「邊開邊跑」，根本像個跑龍套的戲搭子，絕非專業殺手。

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