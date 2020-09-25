新家才住4天…屎水「擠破天花板」狂噴　屋主目擊潰崩一臉被玩壞

▲住進新家4天「屎尿擠破天花板」，屋主目擊一臉「被玩壞表情」（圖／翻攝自TikTok）

記者趙蔡州／綜合報導

遷入新居通常都很開心，但若新房子有問題，真的會讓人超崩潰，國外有一對夫妻日前剛搬進新公寓，不料4天後浴室就出現恐怖情況，天花板突然開始往下膨脹，接著開始流出充滿惡臭的液體，下一秒猶如「火山爆發」直接炸裂，影片曝光後瞬間在網路爆紅，至今已有超過1800多萬人觀看。

影片可以看見，夫妻2人站在浴室外的走廊錄影，只見洗手台上的天花板不斷膨脹，裂開的縫隙中則持續有顏色混濁的液體流出，讓剛住進新家的2人直接看傻眼，下一秒天花板更因為膨脹到極限當場破裂，屎黃色的泥流瞬間噴發而出，讓2人忍不住向後閃避，深怕不小心讓被液體噴到，畫面看起來相當震撼。

▲原PO家中地板最後滿是糞水。（圖／翻攝自TikTok）

原PO在天花板的液體爆發後，再次回到現場拍下畫面，可以看見地板幾乎全遭波及，整個洗手台、走廊地板都沾滿了疑似糞水的液體，誇張的是天花板的裂縫仍在持續流水，悲劇的場景讓原PO丈夫露出一臉「生無可戀」的崩潰表情，讓影片曝光後瞬間在網路爆紅，至今已有超過1800多萬人觀看。

其他網友看了影片後說，「這會崩潰吧，心理素質還真強，竟然還能拍抖音」、「想想那是在刷牙時發生的，或想像一下，如果這是在您大便時發生的」、「這怎麼清啊？誰要收拾」、「快搬走吧，這房子太可怕了」、「屎破天驚」、「感覺像汙水管破了」、「真的太噁心了，趕快搬家吧。」

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