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號稱「越南玫瑰」！她放高利貸虐打同鄉　小吃店成台灣分舵

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小吃店老闆阮氏紅以兇殘的討債手法在地方上頗具威名，同鄉稱她「越南玫瑰」。（圖／本刊繪圖組）
▲小吃店老闆阮氏紅以兇殘的討債手法在地方上頗具威名，同鄉稱她「越南玫瑰」。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

桃園中壢1名嫁至台灣的越籍女子阮氏紅（阿紅、37歲），在取得台灣身分證後隨即離婚，她表面上經營小吃店，但實際上卻是放高利貸給越南同鄉。雖然阿紅長相嬌美但手段兇殘，號稱「越南玫瑰」，由於跟越南黑幫頗有淵源，阿紅的小吃店如同台灣分舵；若同鄉未準時還款，她即教唆小弟施虐暴打、囚禁，與越南當地黑幫跨海連線，派人去越南同鄉家中恐嚇家屬，逼迫還錢。

今年3月起，因應新冠肺炎，越南實施「鎖國」政策，移民署對在台逾期居留、因案服刑結束需要遣返出境的越籍人士採「收容替代處分」方式管理。由於阿紅旗下小弟多是逃逸外勞身分，她竟藉著治安空窗期，持續進行高利貸放款業務及暴力討債。
阿紅長相嬌美，身旁總圍繞十幾名小弟，宛如眾星拱月。（圖／馬景平攝）
▲阿紅長相嬌美，身旁總圍繞十幾名小弟，宛如眾星拱月。（圖／CTWANT提供）

阿紅等人看準來台工作的越南移工或逾期居留的同鄉進行借貸放款，若期限到了無法還錢，阿紅先下令在台小弟將人押走囚禁施虐，同時，她在越南的同夥再找到欠債者的越南老家，對其親友進行暴力討債。

1名遭囚禁多日的越籍阮姓男子脫逃後，向路人求救報警，警方根據阮男所言逮捕阿紅及同夥，並在小吃店進行搜索，查出一大箱本票，懷疑受害的越南同鄉至少超過20人。不過，阿紅則全盤否認綁架勒贖，但經地檢署起訴後，法官依《私刑拘禁罪》判處阿紅和一名小弟阮庭方有期徒刑1年，阮庭方在服完刑期或赦免後將驅逐出境，阿紅則上訴到高院。
阮氏紅開設的「越紅小吃店」表面上販售小吃，但實際上是專門借款給越南同鄉的高利貸據點。（圖／本刊攝影組）
▲阮氏紅開設的「越紅小吃店」表面上販售小吃，但實際上是專門借款給越南同鄉的高利貸據點。（圖／CTWANT提供）

這個現象，讓資深刑警很憂心「警方抓了越南罪犯，但是到了專勤隊，因疫情期間無法遣返，變成幫他們（罪犯）開後門！」而國民黨文傳會主委王育敏則指出，「收容替代處分」是疫情下的權宜之計，但不能全部適用，應依照有無犯罪行為做區分。要落實疫情下「抓人不輕縱」，法令應該通盤檢討。

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