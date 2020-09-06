網友神調音「折磨」館長歌曲　高嘉瑜：這不是天籟，什麼是天籟

記者黃巈禾／台北報導

民進黨立委高嘉瑜日前到醫院探視「館長」陳之漢，並獻唱《隱形的翅膀》為館長加油，被網友調侃歌聲猶如胖虎的她，更自嘲館長表情痛苦。有網友加上配樂，高嘉瑜聽完後直呼「這不是天籟，什麼是天籟」。

館長8月28日凌晨在成吉思汗林口旗艦店前，遭到劉丞浩連開3槍，送醫後住院治療，立委高嘉瑜、前立委黃國昌、台北市長柯文哲和新北市長侯友宜等人都連番前往探訪，其中以高嘉瑜「歌聲治療」引發網友熱烈討論。

▲高嘉瑜現身唱歌。（圖／翻攝自Facebook／飆捍，下同）

館長粉絲專頁以「吟遊詩人施放治療術」為題貼出一段影片，只見高嘉瑜綁著招牌公主頭來到館長病榻旁，唱歌前首先表示「來祝福館長，希望他有隱形的翅膀可以帶領他勇往直前，然後渡過難關」，接著開始對館長清唱招牌歌曲《隱形的翅膀》。

館長躺在病床上不斷露出求救的眼神，表情越來越尷尬，保持尷尬且不失禮貌的笑容，還倒吸一口氣，最後只能眼神死地望向前方。這段祝福一結束，館長直呼「我…我…我…我傷好蠻多了…謝謝…謝謝」。

高嘉瑜也分享館長影片，表示自己說到做到，以一首隱形的翅膀祝福館長

早日康復、勇往直前，她還自嘲「為何館長表情如此痛苦」。館長經過7天的治療後順利出院，高嘉瑜還戲稱，才剛唱歌給館長聽，館長就立刻站起來，若每天唱，館長是不是馬上就能跑了？

高嘉瑜獻唱影片一出，館長被網友調侃是地表最強男人。還有網友將原本高嘉瑜清唱的歌曲，加上配樂和調音，高嘉瑜分享到臉書並直言「配樂！原來是加了天才調音師梅川伊芙的配樂啊！這不是天籟，什麼是天籟」

網友紛紛留言，「這就是聲之刑的啦！如果梅川沒調音恐怕網友們都能體驗到超越三槍的痛苦」、「我的天啊…梅川大大讓高嘉瑜的演唱變滿分了」、「在調音的過程…不知經歷了多少磨難」、「居然把這首歌變好聽了 連那些突然爆音的地方都能硬修過來，梅川大師果然厲害」、「梅川大神簡直救世主降臨」、「辛苦了梅川，剪輯過程艱辛」