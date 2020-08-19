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狗的報恩！女銀行員為了離世的愛犬唸經…牠幫助主人簽到1億元大單

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▲▼牛奶糖。（圖／吳女授權提供）

▲牛奶糖因心臟衰竭及肺積水逝世，女主人不斷燒紙錢並唸經幫牠快速累積福報。（圖／吳女授權提供）

記者陳雕文／新北報導

台北市一名女銀行員養了15年的愛犬心臟衰竭不幸離世，她痛哭流涕每天唸經、燒紙錢，祈求狗狗一路好走。後來女銀行員夢到狗狗化作女童，身穿她所燒的洋裝還叫她媽媽！過了一星期，女銀行員成功得到一億元的大單，而下單的客戶生日與愛犬的生日同天！讓她感動直呼，「是狗狗的報恩」。

34歲吳姓女子家住新北市，每天通勤台北信義區的銀行上班，她表示，過去在外念書時有遇過靈異事件，後來想想乾脆養狗陪伴，就與牛奶糖（狗狗名）結下緣分，她也細心照顧了15年，某日牛奶糖吃了晚餐，突然喘個不停，就醫發現牠心臟衰竭又肺積水，熬到凌晨仍然離世…

吳女為此心碎痛哭，後來聽說狗狗死後會經歷「脫去皮毛」，過程非常痛苦，於是她開始吃素三個月且每天唸經迴向給牛奶糖，希望牠脫皮不會太痛苦，並燒了大量的紙錢及白色洋裝，待牠脫去皮毛變人樣後可穿。

吳女說，「牛奶糖走後的隔年二月間，我看到桌上有單一張發票，沒想到中了200元，接著看了一下消費日期結果是8/9，我眼淚馬上流下來，因為8月9日是牠的生日，然後我在奇摩拍賣買了燒給她的紙屋也mail說對中200元」。

▲▼牛奶糖。（圖／吳女授權提供）

▲吳女發現發票中獎，細看消費日期與牛奶糖一致，這般巧合激起吳女對牛奶糖的思念，再次淚崩。她把經歷PO上網，有網友幽默地說，「如果是中200萬，會哭更慘」（圖／吳女授權提供）

又過了4個月後，吳女睡覺夢到一個小女孩綁著頭髮，穿著白色洋裝揮手跟她說：媽媽，我是牛奶糖！吳女當場驚醒！她說，「夢太清楚了，不是劇情式的夢，只是打招呼，我完全驚醒，彈起來坐在床上，然後眼淚不停掉下來，我心想，怎麼不多跟媽媽說一些話呢…」

過不久吳女就結識一名貴客，其快速簽下了1億元的大單！吳女說，「我看了客戶的生日竟然是8月9日，我好激動好激動！這樣該說是一連串的巧合嗎！！還是因爲我幫牛奶糖唸經迴向結下善緣，然後來報恩呢？」

▲▼牛奶糖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲牛奶糖脫去毛皮，穿上主人為牠燒的洋裝入夢。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

吳女將親身經歷PO上臉書，網友紛紛留言說，「好羨慕您可愛的寶貝幻化成女孩來跟你道別」、「如果是中200萬，會哭更慘」、「寶貝回來報恩的」、「應該是投胎變成人類來報答你的」、「好好養身體，之後有對象，牛奶糖可能會來當妳女兒」、「可愛的狗狗，覺得狗狗是要感謝你但不知道用什麼方式，只好託這位客戶來幫忙」

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