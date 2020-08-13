　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲美國M1A2艾布蘭（Abrams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲M1艾布蘭主力戰車是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國軍事戰略專家亨澤克（Michael Hunzeker）與戴維斯（Brian Davis），10日在軍事網站「Defense One」發表評論指出，台灣不應該繼續向美購買「錯誤」的武器，需大幅整頓軍事後備力量，並且投入大量資源和政治資讓全面防禦概念成為現實。

據《Defense One》報導，亨澤克和戴維斯指出，美國應該如何協助台灣，並要求三件事。首先台灣必須停止「將稀缺的國防費用，用於昂貴的常規武器」，去年花費20億美元（約台幣587億）購買108輛M1AT戰車，更糟糕的是，這種武器的防禦在長時間的高強度戰爭中相度對脆弱，也不適合防禦需求。

▲美國M1A2艾布蘭（Abrams）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克。（圖／達志影像／美聯社）

第二點是，台灣需要投入大量資源和政治資本，以使創新的全面防禦概念成為現實，這是由前任參謀總長李喜明所提出，試圖將島上的防禦重新定位，也曾得到蔡政府的宣揚；但實際上改革的支持卻停滯不前。

第三點則是，台灣必須改革龐大空洞的後備力量，從理論上講，雖然有250萬後備軍人，但實際上訓練不足，裝備也不夠（甚至可能沒有足夠的步槍供所有人使用）。

最後作者也表示，「蔡國政府應該考慮一個更具變革性的願景，將大部分預備役部隊改組為領土防禦力量，保衛自己的家園和社區；台灣值得擁有朋友和合作夥伴，但是真正的友誼是建立在誠實上，為了使美台安全關係進一步發展，雙方應該對於『台灣真正需要的國防改革』進行討論。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
40K男從小租屋「遭女友爸媽洗臉」！網驚見存款：贏一堆人
10個癌症警訊！　不管多年輕都要注意
不是瑕疵品！日本牛奶盒藏小缺角　背後原因超暖心
楊冪、魏大勛驚爆同居中！「穿情侶裝進出」全被拍
連鎖藥妝店賣假口罩　藥師曝「盒裝特徵」辨真假
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

馬英九「首戰即終戰」　出處居然是國防院的評估報告

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

F-16升空飛彈「掛好掛滿」+定標莢艙　軍事專家分析：反制匿蹤戰機？

美軍偵察機「偽裝民航機」抵近廣東　真相曝光

印尼T-50i金鷹教練機起飛打滑衝出跑道　2飛官輕傷

南韓明年開始建造第1艘航母！將採購20架美製「F-35B戰機」

俄國1架米格-31緊急迫降國際機場！疑飛行中出現不明故障

遭陸媒點名要小心！神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光

美頻退國際組織　陳冲：台灣應警覺美國是否為「戰爭」做準備

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

《我的婆婆》 鍾欣凌心疼孫女哭了　王少偉下跪道歉認錯...沒想到結局逆轉

羅霈穎60歲冥誕好友齊聚辦趴　于美人：用她喜歡方式懷念她

汽機車注意！環保署推超音照相　噪音超標恐遭罰1800元至3600元

「藝Fun券2.0」加發60萬份！　8月底開放註冊符3資格都可申請

超有愛！水獺睡前「男友式」抱貓 雙手環繞露甜笑...爸：沒牠會失眠

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

馬英九「首戰即終戰」　出處居然是國防院的評估報告

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

F-16升空飛彈「掛好掛滿」+定標莢艙　軍事專家分析：反制匿蹤戰機？

美軍偵察機「偽裝民航機」抵近廣東　真相曝光

印尼T-50i金鷹教練機起飛打滑衝出跑道　2飛官輕傷

南韓明年開始建造第1艘航母！將採購20架美製「F-35B戰機」

俄國1架米格-31緊急迫降國際機場！疑飛行中出現不明故障

遭陸媒點名要小心！神祕「宜蘭153旅部隊」意外曝光

美頻退國際組織　陳冲：台灣應警覺美國是否為「戰爭」做準備

未來20年恐沒烏魚、白鯧了！雲林漁民抱魚北上批「能源轉型換來黑道打壓」

北韓物價異常穩定！米價不漲反跌...美智庫：人民窮到只能「啃玉米」

北海道大學公開聲援　周庭深夜開直播「說3分鐘日文感謝」盼續關注香港

「3騎士」連撞警車！攔停闖紅燈機車開罰單 　3人追撞路旁警車倒地

投書《紐時》稱「最黑暗審查鎮壓時代」　黃之鋒：將堅定反抗

金裕貞《便利店新星》偷心唇膏揭曉！特搜5支激似款　用了在七夕前順利脫單

下周油價預估走勢出爐！九五汽油擬站上24元大關

金馬57公布主視覺！取自「5位明星私照」構成2字　驚見「手扶梯摟抱放閃」

民宅搭建溫室種大麻　桃警當場查獲8株活體與設施

獨行俠若首輪取勝　柯瑞：爭取以家屬進復賽園區觀戰

軍武熱門新聞

F-16升空加掛紅外線莢艙　梅復興：反制匿蹤？

美軍偵察機偽裝民航機抵近廣東　真相曝光

王瑞德嗆爆馬英九：不重視軍備！裁撤陸戰隊

俄羅斯斥資280億　購買新一批Su-35S戰鬥機

美國學者：停止讓台灣購買錯誤的武器

遭陸媒點名！神祕「宜蘭153旅」曝光

首戰即終戰？出處居然是這裡！

俄國1架米格-31緊急迫降國際機場！

陳冲：台應警覺美國是否為戰爭做準備

南韓明年開始建造第一艘航母！

南極洲發現神秘「冰船」　疑似來自納粹秘密基地

印尼T-50i起飛打滑衝出跑道

美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」

075型艦試航警告153旅！黃創夏：被認證了

更多熱門

相關新聞

復賽之王又抓狂　華倫39分宰湖人

復賽之王又抓狂　華倫39分宰湖人

面對西區龍頭湖人，此次NBA復賽「泡泡聯盟」表現最為耀眼的溜馬前鋒華倫(T.J. Warren)台灣時間9日又打出精彩表現，全場22投15中狂轟39分、5籃板，技壓湖人一哥詹姆斯(LeBron James)的31分、8籃板、7助攻。最終溜馬以116比111戰勝湖人，搶下復賽5戰內第4勝。

哈登轟39+12擊潰「沒詹皇」的湖人

哈登轟39+12擊潰「沒詹皇」的湖人

湖人遭雷霆鎖死　AD打鐵拿9分

湖人遭雷霆鎖死　AD打鐵拿9分

朗多前往佛州先待迪士尼園區外

朗多前往佛州先待迪士尼園區外

湖人鎖定西區龍頭　詹皇超開心

湖人鎖定西區龍頭　詹皇超開心

關鍵字：

亨澤克Michael Hunzeker戴維斯Brian Davis

讀者迴響

發燒話題

三倍券 停班停課 李登輝 羅霈穎 金正恩 唐鳳 颱風即時 王令麟 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 三浦春馬 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

存款800萬「現金買500萬房」！網曝高手玩法

機車坐墊1個月毀三次　她扮柯南調監視器驚見兩凶手

台積電百人部隊　知情人士：陸企白挖了

「藝Fun券2.0」8月底註冊內容曝光

吳怡農「小11歲嫩女友」　超狂背景曝光

美廉社口罩開門10分鐘售完！6點人潮排爆街口

長腿妹信義區亂丟垃圾　店家氣炸公布畫面

新竹媽砸2300元買MIT口罩　一查結果驚人

羅霈穎冥誕「靈堂放電音」17好友跳舞開趴　禮儀公司：第一次遇到！

快訊／陸軍爆「中校共諜」錄演習機密！國防部證實了

丫頭鞋子放門口越變越少！

甩34kg肥肉！劉爾金「168斷食法」配3招

準無花果颱風關鍵一戰！路徑曝直逼台

「閃電」台語怎麼念？老師傅曝正解

抓到丈夫出軌！短髮妹「酒店激戰」壯男

更多

最夯影音

更多
直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元

直播賣2880福袋...稱「萬元黃金」 民眾想退貨遭拒怒：價值才500元
「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

「蛋糕內餡顏色」揭曉寶寶性別！準姊姊咬下後變臉：我先靜一靜

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

羅霈穎靈堂前唱《生日快樂》：我們愛妳！　擲10多次聖筊...Makiyo「感覺羅姐真的在」

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

美國超強5歲男孩認出32國國旗　見青天白日滿地紅秒喊：臺灣！

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

時下流行語vs.七八年級生流行語 「咩噗」無厘頭用法...他：我咩噗噗

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

【限時送東森寵物雲100購物金】

【限時送東森寵物雲100購物金】

現在至寵物雲網路商城輸入【PAPA100】不限金額折抵100元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面