美學者：台灣應停止向美亂買「錯誤武器」　關係要建立在誠實上！

▲M1艾布蘭主力戰車是美國陸軍和美國海軍陸戰隊的主力戰車。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者任珈萱／綜合報導

美國軍事戰略專家亨澤克（Michael Hunzeker）與戴維斯（Brian Davis），10日在軍事網站「Defense One」發表評論指出，台灣不應該繼續向美購買「錯誤」的武器，需大幅整頓軍事後備力量，並且投入大量資源和政治資讓全面防禦概念成為現實。

據《Defense One》報導，亨澤克和戴維斯指出，美國應該如何協助台灣，並要求三件事。首先台灣必須停止「將稀缺的國防費用，用於昂貴的常規武器」，去年花費20億美元（約台幣587億）購買108輛M1AT戰車，更糟糕的是，這種武器的防禦在長時間的高強度戰爭中相度對脆弱，也不適合防禦需求。

▲美國M1A2艾布蘭（Abrams）主戰坦克。（圖／達志影像／美聯社）

第二點是，台灣需要投入大量資源和政治資本，以使創新的全面防禦概念成為現實，這是由前任參謀總長李喜明所提出，試圖將島上的防禦重新定位，也曾得到蔡政府的宣揚；但實際上改革的支持卻停滯不前。

第三點則是，台灣必須改革龐大空洞的後備力量，從理論上講，雖然有250萬後備軍人，但實際上訓練不足，裝備也不夠（甚至可能沒有足夠的步槍供所有人使用）。

最後作者也表示，「蔡國政府應該考慮一個更具變革性的願景，將大部分預備役部隊改組為領土防禦力量，保衛自己的家園和社區；台灣值得擁有朋友和合作夥伴，但是真正的友誼是建立在誠實上，為了使美台安全關係進一步發展，雙方應該對於『台灣真正需要的國防改革』進行討論。」