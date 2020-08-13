蓬佩奧捷克議會演說「多次提到台灣」　支持參院議長訪台

▲蓬佩奧訪問捷克參議院。（圖／路透）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓12日專電

美國國務卿蓬佩奧目前訪問捷克，今天於捷克參議院發表公開演說，數度提到台灣。蓬佩奧表示他知道捷克參議院議長維特齊將代替已逝前議長出訪台灣，直呼這是個好計畫。

蓬佩奧（Mike Pompeo）11日至15日出訪捷克、斯洛維尼亞、奧地利及波蘭等歐洲4國。他今天上午與捷克總理巴比斯（Andrej Babiš）會晤並舉辦聯合記者會，下午則前往捷克參議院發表公開演說，稍晚將與總統齊曼（Miloš Zeman）會面。

蓬佩奧今天在長約14分鐘的演說中數度提及台灣，也談到中國在香港、新疆及西藏侵犯自由與人權的作為。

蓬佩奧表示，中共慣於對無辜人士進行報復。他舉例，北京取消布拉格愛樂（Prague Philharmonia，PKF）在中國演出計畫，只因為布拉格市長賀瑞普（Zdeněk Hřib）努力深化與台灣的關係；上海取消與布拉格的合作，只因為布拉格與台北締結姊妹市。

蓬佩奧強調：「你們都看到了，中共利用經濟實力來脅迫其他國家。記得中國駐捷克大使館寄給你們計劃訪台的前參院議長一封信，你們自由的媒體對此做了相當棒的報導，這封信指出，仰賴中國市場的捷克企業將付出代價。」

捷克前任參議院議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪台，卻在1月20日突然過世。柯佳洛的家人事後披露，他生前接獲中國駐捷克大使館的威脅信函，承受沉重壓力。

蓬佩奧指出，現任捷克參院議長維特齊（Miloš Vystrčil）本月底將完成前任議長遺願，前往台灣進行訪問，他接著對人也在現場的維特齊喊話：「不錯嘛！」（good on him）。

至於遭中國報復的布拉格愛樂，蓬佩奧表示，美國駐捷克大使館後來邀請樂團至大使官邸演出，他也希望能盡快安排布拉格愛樂前往美國。

維特齊8月底將率約90人的代表團首次訪台，自稱「台灣迷」、2019年3月首次訪台的賀瑞普也將隨團訪問台灣。兩人雖分屬不同在野黨，但對與中國關係的立場，都與親中的齊曼截然不同。

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