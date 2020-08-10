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國泰人壽投資印尼銀行授信踩雷　一次認列140億損失

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▲▼國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

▲國泰金控總經理李長庚。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國泰金旗下國泰人壽轉投資的印尼Mayapada銀行日前爆出授信戶捲入當地投資弊案遭檢調起訴，引起存戶信心不足引發擠兌潮，印尼政府已要求該銀行必須增資。國泰金控今（10）日表示，將認列140億元損失，扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元，未來將積極參與該行體質改善計畫。

國泰金控表示，子公司國泰人壽轉投資持股約37.33%的印尼Bank Mayapada今年以來陸續因為該行授信戶之一捲入當地國營保險公司弊案遭檢調起訴的牽累，加上受全球經濟衰退的負面衝擊及金檢缺失影響，使該行面臨經營壓力，並被印尼主管機關要求增資。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，經本公司審慎評估後，基於穩健原則決定修正國壽上半年 Mayapada銀行應認列「採用權益法認列之關聯企業損失」為稅前新台幣140億元，在扣除原已認列損失約52億後，增加認列損失88億元。

林昭廷指出，由於國壽財務體質強健，截至今年6月底，扣除前述認損金額後之股東權益為6,174億元，此一損失尚在可承受範圍內；國壽累積前7個月合併稅後淨利達315億，相較去年同期尚有增長29%。

儘管國壽認列上述投資損失，但仍在與印尼政府當局積極討論是否參與該行的體質改善計畫，相關計畫細節及投資架構尚待最後確認，未來若欲參與，仍須於完成相關法定程序並取得台灣及印尼兩地主管機關核准後才可進行。

國泰金控總經理李長庚也提及，由於是上市公司，每天股市都在交易，要為投資人負責，目前已組團隊進行了解，寧可採取範圍最嚴格的數字來認列，未來也積極參與Mayapada銀行體質改善計畫，將來是否增資，一定會向監理機關申請。

至於此案是否會影響未來新南向布局，國泰金控副總鄧崇儀則說，越南子行目前有明顯變化，柬埔寨則有小額放款的情況，其餘菲律賓、新加坡、寮國、馬來西亞等分行，目前也沒看到太大變化，他認為這是個案，因此整體新南向政策沒有太大調整，台灣市場就這麼大，追求永續成長是必得往新市場發展，因此公司仍會跟著政府南向政策的腳步走，儘管該案較為辛苦，但將持續與印尼政府溝通體質改善方向。
 

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