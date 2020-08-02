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漢堡王「跳過5個月」直接慶祝聖誕節：盡一份力結束2020年

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漢堡王跳過5個月，已經開始慶祝聖誕節。（圖／BURGER KING YouTube）

▲漢堡王跳過5個月，已經開始慶祝聖誕節。（圖／BURGER KING YouTube）

圖文／CTWANT

今年年初新冠肺炎就開始襲全球，全世界已有1753萬人確診，67萬人死亡，許多國家民生經濟受重大影響，很多人都認為2020年相當動盪，巴不得今年快點過完；有速食業者因為太想讓2020年過去，竟已開始慶祝聖誕節。

影／太想告別2020　漢堡王「跳過5個月」直接慶祝聖誕節

知名速食業者漢堡王因為太想和2020年說Byebye，竟從上個月就開始慶祝12月的聖誕節，希望艱難的一年快快結束。業者日前發布一支短片，將一間門市接上節慶才有的炫目燈光，讓民眾紛紛駐足欣賞；許多人直言今年真的好難過，恨不得快點結束這可怕的一年，有人甚至說：「真想跳過這一年！」

影片中的文字寫著「2020年是充滿挑戰的一年，因此我們盡自己的一份力量來結束它」。民眾看到漢堡王在7月就開始慶祝聖誕節，笑說：「他們應該就這樣一直到年底」、「如果明天一早睜開眼就是聖誕節，那真的是太棒了」。現場甚至備有人造雪，點餐人員也戴上紅色聖誕帽，讓聖誕節來的氣氛升到最高點。

影／太想告別2020　漢堡王「跳過5個月」直接慶祝聖誕節

許多網友紛紛對此表示「漢堡王也太想結束2020了吧」、「2020：你不能跳過我」、「溫蒂漢堡原來是推特上最白爛的，但你們是2020更厲害的」、「一次直接跳到年底啊」、「真的是太有創意了」、「這個聖誕節也太熱了吧」。

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