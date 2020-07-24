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丈夫偷吃小三要求「兩女共侍一夫」　還瞎稱：神明認證

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（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

▲（圖／示意圖，翻攝自pixabay）

圖、文／CTWANT

桃園一名人夫結婚多年、育有2名子女，但他卻因工作關係，在外結識小三，發展出婚外情。而他被妻子抓包後，竟還對妻子要求「兩女共侍一夫」，瞎稱是神明認證的；妻子質問他哪個神明講的，這名人夫還回「三蓋公啊」。這名人妻不甘婚姻受到破壞，對先生與小三提告，法院最新判處人夫與小三，共要賠妻子30萬元。

這名元配出面控告，先生因為工作關係，在外認識小三，兩人私下往來，還曾一起到泰國、香港遊玩，公然擁抱、接吻，還一起回家過夜。元配控訴，先生曾對她表示，希望她能和小三「共侍一夫」；但先生則辯稱，他與女子只是共同賺錢的夥伴，沒有逾越男女分際，他也否認沒有與女子在外過夜，對於妻子稱他要求「共侍一夫」的說法，他則回應是對方誤解。

但法官勘驗錄音檔，發現這名人夫曾對妻子說，發現先生曾對妻子說「不就妳和她兩個女人而已嗎？」妻子回「她月經來輪我上場，我月經來換她上場對不對？」人夫則說「這麼多年來，不就妳們兩個」。

妻子還質問丈夫「哪個神明認證你可以娶兩個老婆？」丈夫還回答：「就三蓋公啊，還有那個護國公」，最後這名人夫甚至還跟妻子說：「大家一起合作好不好，1+1+1=3，什麼都有嘛」、「好好做個姐妹」等話語。而法官最後審酌所有證據與說法，認為這名丈夫的行為，已侵害妻子配偶權，判處2人得賠妻子30萬元。

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