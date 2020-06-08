　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／Reuters攝）

文／廖士鋒　圖／多維TW提供

近期南海局勢益發詭譎，各國領土糾紛並未隨疫情凍緩，各方的頻頻動作中，唯獨台灣的存在感相當薄弱。

直到5月12日，日媒共同社報導「消息人士」透露解放軍打算於8月份，在靠近海南島的南海區域舉行設想奪取東沙群島的大規模登陸演習。消息一出，南海形勢得到台灣社會較大的關注，不過此時身處南海局勢變動中的台灣，角色也十分尷尬。

聲索力道日趨微弱

首先，是台灣對自身法理定位轉變造成的尷尬。台灣對南海諸島的主權聲索法理依據源於1947年中華民國內政部公佈「南海諸島位置圖」、「南海諸島新舊名稱對照表」，以及1952年台北簽訂的《中日和約》明定日本放棄台灣、澎湖、南沙、西沙權利，當時台北在許多國際組織都是代表全中國唯一的合法政府。

儘管台灣的國際地位時過境遷，就連對「中華民國體制」，尤其是爭取中國代表權抱持極大懷疑態度的民進黨，都仍認為南海屬於台灣的領土，但是各方依據卻有不少差異：國民黨偏向以歷史和對外條約層面解釋；民進黨則偏向以國際法和現狀層面解釋，主張台灣擁有其控管的島嶼之權利。

2016年蔡英文上任後，沸沸揚揚的菲律賓控中國「南海仲裁案」宣佈判決，卻稱由「中國台灣當局」實際控制的太平島在內，所有南沙群島最多只是礁而非島、不能產生專屬經濟區。也因為這個爭議，2016年民進黨政府幾次發表聲明駁斥判決，並強調南海諸島是台灣的領土，然而並未提「U型線」或「歷史性水域」。蔡英文執政下，外交部對南海問題發表聲明也遠較馬英九時期為少。

2018年8月台灣與薩爾瓦多斷交，蔡英文發表重要談話，言談間首度自稱「中華民國台灣」。如今大家對這個詞彙耳熟能詳，不過，當原先的「中華民國」變成了「中華民國台灣」時，台北對於周遭島嶼的聲索力道就相形削弱，畢竟1947年「南海諸島位置圖」並不是「中華民國台灣」所劃設。

以蘇貞昌跟金門立委陳玉珍近期的多次口角來看，就連金門、馬祖在「中華民國台灣」論述下都難尋位置安放，更何況是南海？比如太平島跟高雄港距離1,600公里，周遭所有主權聲索國的距離都比台灣來得近，一旦「中華民國台灣」跟太平島間只是佔領控制關係，紐帶連結便不若「中華民國」來得牢固。

美中台關係推擠　壓縮南海空間

其次，是美中台三角的推擠。目前中美摩擦激烈、兩岸關係糟糕、美台關係友好，這種三角關係類型，使得台北在南海周遭行為很難使得上力。

以美台關係來說，2014年美國國務卿凱瑞（John Kerry）曾提出「南海凍結倡議」，要求相關國家凍結所有在南海挑釁活動，雖然得不到東南亞國協與中共支持，美方卻將之用在對台政策上。

例如2015年底，甫來台受勳的前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan Medeiros）公開稱馬英九若登太平島「這是在錯誤的時間、對這個區域發出錯誤的訊息」，引起馬英九十分不悅。就算登島推遲到2016年大選結束後，美國在台協會（AIT）發言人游詩雅（Sonia Urbom）仍稱「我們感到失望，此行動不僅絕無助益，也無法為南海紛爭的和平做出貢獻」。

美方對台灣政治的掣肘從未消失過。目前跟美國關係更為友好的蔡英文政府，除了尚未高調在南海付諸實際行動外，更曾有媒體報導綠營智庫建議將太平島租借給美國，引起兩岸關注。

而兩岸關係也與台灣對南海主權聲索的途徑高度相關。兩岸分別主張整個南海諸島都歸屬於其下領土，即體現了主權高度重疊的特性，這是其他聲索國都沒有的元素。

兩岸關係與南海政策的連動性，最具體的表現即為1993年辜汪會談前不久，台灣公佈了《南海政策綱領》。而藍綠兩黨執政下，陳水扁跟馬英九分別在任期尾聲登上太平島，中共回應也截然不同。在資源運用上，馬英九時期台灣中油與大陸中海油合作在南海區域探勘石油，使扁時期簽約的「台潮石油合約區」密集運作、並新訂了「台陽石油合約區」持續探勘南海資源。蔡英文時期則沒有新的合作案，甚至南韓油商與中海油合作2018年在東沙島周遭挖出日產量甚高的石油，民進黨政府都未作回應。

如今兩岸關係惡劣但美台關係友好，台灣若推出積極的南海政策，則不僅美方不見得會樂見其成，與陸方之間可能也吃力不討好。地緣政治的結構性因素，使得台北在聲索周遭海域與島嶼權利時，幾乎沒有太多施展空間。

不見南海的新南向政策

第三個尷尬，當屬新南向政策。2016年大選，蔡英文陣營的一個政見主軸就是新南向政策，希望台灣降低對大陸經貿依賴，轉而與東南亞國家建立更多經貿關係。在強調交流、合作、經貿往來的新南向政策中，民進黨政府並不願意公開談主權爭議，「南海」這個台灣與東南亞國家最重要的地緣紐帶，反而是一片空白。

但是，東協與中共2017年開始的《南海行為準則》談判，據中共外長王毅5月24日透露，目前已進入第二輪審讀，但至今完全沒有台北參與的空間。台灣僅能以中華台北名義參加印尼受加拿大資助於1990年創辦至今的「處理南中國海潛在衝突研討會」（南海會議），這最多只能算是一軌半對話、甚至是二軌性質。

近期伴隨著敦睦艦隊大規模染疫，民進黨立委王定宇聲稱艦隊有「機密任務」，引發媒體關注是否與周遭國家聯合軍演的消息。海軍旋即在4月23日公佈航程圖，顯示該艦隊曾到達新加坡附近、緯度0度的南海南緣，引發遐想。不過海軍5月12日澄清表示，與南海國家操演報導內容純屬臆測絕非事實。至此，系列動作引來的外交軍事突破或新南向成功的想像，均戛然而止。總的來看，本該在新南向政策當中處理的南海邊緣化危機，最終仍無進展。

不想徒留遺憾　終須正視尷尬

上面三個尷尬加乘，不難解釋為何台灣在近期南海局勢變化中如此低調。主因在於美中台三角結構下，限制了民進黨政府進一步處理南海問題的意圖與能力，一方面是台灣不願意掀起主權爭議，另一方面則是現有的主權爭議協調機制，也難有台灣的容身空間，處境無異是進退維谷。

民進黨2016年二度執政以來，學界與民間有不少聲音催促政府儘快確立有別於國民黨時期的南海論述方向，但至今並未看到民進黨政府有所作為。甚至2016年面對南海仲裁案引發的太平島爭議時，時任行政院發言人童振源還稱「各國未在該水域劃定經濟海域」，實則菲律賓、越南等國皆已劃設專屬經濟海域，隨後童振源又表示行政院不排除登島宣示主權。但整件事情最後不了了之，一轉眼就過了四年。

這種尷尬對來追求「歷史定位」的領導人來說，恐怕並非無傷大雅，否則陳水扁、馬英九就不會特意在卸任前親赴南沙太平島宣示主權。但與卸任前擺出姿態相較，更重要的無疑還是在任時的作為，不可能永遠迴避南海的緊張形勢與變化，這將持續考驗著步入第二任期的蔡英文。

ET快訊
93萬罷韓同意票減掉陳其邁市長得票　趙少康驚：19萬票哪來的
名字有「龜」免費登龜山島　網戰爆：誰名字會有龜？..蔡閨本名
痛哭原因曝光！黃捷「畫大紅口紅」弔唁許崑源　法制局長怒嗆：你
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

中印3hrs邊境談判破局！中國拒絕恢復拉達克原狀　印度防長：絕不退讓

日本擬更名釣魚台　4陸海警船駛入釣魚台海域航行1.5小時

野戰移動式沐浴機　讓戰備演訓與救災釋放出更多能量

飛行是國家為我培養的專業！　施建誠轉換跑道發揮海鷗慈航精神

印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國趁機侵略他國

迎擊「敵對武裝漁船」　解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

迪麗熱巴沒偶包…憨樣全曝！　挑戰「卡點脫衣、蹲下跳遠」現場笑翻ＸＤ

沒在怕！徐藝洋暴風吐槽黃子韜　火力全開：幼稚膽小還愛哭ＸＤ

高雄市議長許崑源「住處墜樓亡」 臉書才分享韓貼文：誰會是贏家？

韓國瑜下台一鞠躬！韓粉淚崩　激喊：市長加油 、我們永遠支持你

Gail自彈自唱《想見你想見你想見你》　中英文版《情非得已》融化惹～

多維TW／尷尬台灣　南海難容？

中印3hrs邊境談判破局！中國拒絕恢復拉達克原狀　印度防長：絕不退讓

日本擬更名釣魚台　4陸海警船駛入釣魚台海域航行1.5小時

野戰移動式沐浴機　讓戰備演訓與救災釋放出更多能量

飛行是國家為我培養的專業！　施建誠轉換跑道發揮海鷗慈航精神

印媒：中印軍方在邊境會談　協商和平解決對峙局勢

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國趁機侵略他國

迎擊「敵對武裝漁船」　解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

貪玩踢鐵板！霸氣貓爪遭「L型狠勾死」　無助呆看求援

曾被爆「半馬假跑」公開道歉！　溫妮6年後收到爆料者留言哭了：大石頭終於放下

中興保全科技　五月合併營收為11億2898萬元、年增0.83%

南投縣新宣布防疫解封原則　縣府洽公「不量體溫」、社區據點開放共餐

PS4悠遊卡一天賣18萬張　OK超商現正預購中、全家今晚6時開放

「人家能玩，我們也要玩！」白眼女神2度遇罷免關卡！首日連署衝破600份　

雲林縣議員質詢警方SOP　分局粉絲專頁遭網友謾罵「沒有法學素養」

7旬翁步行去機場！竟隨導航「山裡走4小時」...在鐵絲圍欄旁被尋獲

黃秋生全新變態殺人恐怖片！《死因無可疑》光靠「眼神」就讓人心底發寒

急與安倍劃清界線！連自民黨議員都不敢戴布口罩

辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

軍武熱門新聞

日擬更名釣魚台　陸海警船駛入釣島海域1.5小時

美CSBA智庫提「偵察威懾」作戰概念　防俄羅斯中國侵略

美前官員唐安竹：台海5年內必有一戰！

印媒：中印軍方就邊境緊張局勢進行會談

迎擊「敵對武裝漁船」 解放軍駐港部隊艦艇秀實彈演習畫面

轉換跑道　施建誠發揮海鷗慈航精神

野戰移動式沐浴機洗出更多精神

美國計畫增50艘殺人鯨無人潛艦

川普從德撤軍9500人　卡內基副主席諷：給俄國的大禮

清泉崗將建36座「抗炸機堡」　陸軍事家回應

美軍新舊艦共同航行　福特級比尼米茲級大

天琴新進展　山洞超靜實驗室隧道貫通

的黎波里國際機場A330整排全廢棄

印尼欠122億元　南韓KF-X戰機計畫停滯

更多熱門

相關新聞

加州副警長遭槍殺　空軍現役軍涉案

加州副警長遭槍殺　空軍現役軍涉案

美國加州聖克魯斯郡38歲副警長古茲威勒（Damon Gutzwiller）6日追捕嫌犯時遭開槍射擊不治，且在旁2名警察也受傷，其中一人手部中彈。根據最新消息，該名疑犯正是現役美國空軍軍人，且當時他是利用槍枝與簡易炸彈裝置殺害員警，聯邦調查局（FBI）現已介入調查。

川普下令國民兵撤離華府！

川普下令國民兵撤離華府！

反對併吞約旦河西岸　以色列掀示威

反對併吞約旦河西岸　以色列掀示威

利比亞叛軍撤出首都　8日起停火

利比亞叛軍撤出首都　8日起停火

印尼直升機墜毀　4罹難5重傷

印尼直升機墜毀　4罹難5重傷

關鍵字：

多維TW軍武軍武台灣南海

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

女星滑倒撞碎魚缸「玻璃割頸動脈」亡

快訊／低調憑弔許崑源！黃捷雙眼紅腫痛哭

男肚痛照X光「一條完整吳郭魚」　取出腐爛發臭護士狂吐

全台掀「報復性罷免」？5人名單曝光

三倍券可拿2000元現金！3銀行ATM出爐

阿里山邪門秘境曝！23歲男誤闖「人間蒸發」

高市副議長陸淑美曝「許崑源生前遺言」！怒轟民進黨

春風弔唁許崑源110分　親揭2人關係

11點手刀開搶DS4悠遊卡！全家10秒買到就當機

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

王浩宇服務處湧抗議民眾「蛋洗+撒冥紙」！杏仁哥遭押上警車

隔7年再生兒子…應采兒吐真實心聲！

即／許崑源墜樓亡！玖壹壹春風赴靈堂致意

郭台銘早預言：國民黨三贏變三輸

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

更多

最夯影音

更多
家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位

家鄉沒乾淨水喝...從最窮國來讀書 布吉納法索生克服障礙拿台大學位
等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

等待10年...終於成為真正家人！　繼父收到女兒驚喜禮物感動落淚

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

吳朋奉55歲影視人生「角色不侷限」　「慈父、道士、浪子」演什麼像什麼

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

記者會「祝韓國瑜幸福每一天」　罷韓四君子：歡迎你來高雄玩！

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

問政20餘載！許崑源風格剽悍　怒轟議員、砲陳菊90秒：鴨霸

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面