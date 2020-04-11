全球最知名「泳池」退役！清理水中體液「沒賺還倒賠」　AV達人揭內幕

▲全球最知名的泳池可能再也無法在片中看到。（圖／翻攝日本網路）



記者葉國吏／綜合報導

日本愛情動作片裡常見到的游泳池場景，未來可能再也看不到了。日本網友在推特上發文指出，由於每次業者出租泳池後必須花費大量人力、物力清理，加上拍片業者可無法提高租金，所以這座泳池未來可能就會在日本AV中絕跡。

這座「例のプール」泳池位於新宿1丁目19-10，是個挑高6公尺、186坪的樓中樓豪宅，漂亮的採光讓無數片商相中，超高曝光度更成為全球網友熟悉指數No.1。

▲日本網友透露泳池租金要條漲。（圖／翻攝推特／@JUNHIYOH）

不過在4月10日一位日本網友在推特上發文指出，泳池業者因為每次租借給AV拍攝後，池水會充滿大量女優、男優的體液，讓他們必須把水漏掉，在用大量的消毒水清洗消毒，每次的成本都相當高，泳池業者打算如果不提高租金的話，將不再借給片商做拍攝AV之用。

對此AV達人一劍浣春秋透露，由於AV拍攝經費逐漸縮減，片商可能不會接受泳池業者的條漲要求，加上新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，片商未來的預算只會更少，所以他預估未來看到這座泳池出現在片中的機會不大。一劍浣春秋也說，事實上最近已經沒有片商在那邊拍片了。