　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

全球最知名「泳池」退役！清理水中體液「沒賺還倒賠」　AV達人揭內幕

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

全世界男人都認識的游泳池　只要花3.3萬就能「一圓夢想」！（圖／翻攝日本網路）

▲全球最知名的泳池可能再也無法在片中看到。（圖／翻攝日本網路）

記者葉國吏／綜合報導

日本愛情動作片裡常見到的游泳池場景，未來可能再也看不到了。日本網友在推特上發文指出，由於每次業者出租泳池後必須花費大量人力、物力清理，加上拍片業者可無法提高租金，所以這座泳池未來可能就會在日本AV中絕跡。

這座「例のプール」泳池位於新宿1丁目19-10，是個挑高6公尺、186坪的樓中樓豪宅，漂亮的採光讓無數片商相中，超高曝光度更成為全球網友熟悉指數No.1。

▲▼日本網友透露泳池租金要條漲。（圖／翻攝推特／@JUNHIYOH）

▲日本網友透露泳池租金要條漲。（圖／翻攝推特／@JUNHIYOH）

不過在4月10日一位日本網友在推特上發文指出，泳池業者因為每次租借給AV拍攝後，池水會充滿大量女優、男優的體液，讓他們必須把水漏掉，在用大量的消毒水清洗消毒，每次的成本都相當高，泳池業者打算如果不提高租金的話，將不再借給片商做拍攝AV之用。

對此AV達人一劍浣春秋透露，由於AV拍攝經費逐漸縮減，片商可能不會接受泳池業者的條漲要求，加上新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，片商未來的預算只會更少，所以他預估未來看到這座泳池出現在片中的機會不大。一劍浣春秋也說，事實上最近已經沒有片商在那邊拍片了。

ET快訊
他炫耀「500片↑口罩用到爽」免排隊！網戰爆…真相神轉：蠻有
譚德塞「槓上美國下場慘了」！川普計畫創新組織取代WHO
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

安倍流「布口罩防疫」竟要466億！台裔議員質疑：真的能阻擋病毒？

全球最知名「泳池」退役！清理水中體液「沒賺還倒賠」　AV達人揭內幕

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO！

德國重症小鎮「15％人口驚現抗體」　強生提群體免疫…竟默默奏效！

美暴增3.8萬例「死亡單日破2千」！紐約州最慘超越他國　全美超過50萬人染疫

日本「新增589確診」創單日新高！感染病例首度飆破6000

美媒嗆譚德塞「稱遭台灣攻擊卻無證據」　籲川普停止資助WHO

台灣口罩抵比利時　駐歐代表盼儘快協助抗疫

英國增980死創單日最高　首相強生好轉已可短暫行走

義大利遏止疫情擴散　延長封鎖期限至5月3日

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

《青你2》學員改編陶喆《Melody》　原唱一聽皺眉頭：這給我很多靈感

700萬口罩抵歐洲！政要拍片致謝　盼台灣「納入WHO」：謝謝蔡總統

超壯觀！直擊花枝寶寶群聚誕生 網讚：卵像珍珠❤餵食秀好療癒

胖橘貓「捧10kg油肚理毛」舔不到 無助望遠方...爸嘆：牠有在減肥了

譚德塞飆罵台灣種族歧視　蘇揆砲：不夠格在那個位置

安倍流「布口罩防疫」竟要466億！台裔議員質疑：真的能阻擋病毒？

全球最知名「泳池」退役！清理水中體液「沒賺還倒賠」　AV達人揭內幕

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO！

德國重症小鎮「15％人口驚現抗體」　強生提群體免疫…竟默默奏效！

美暴增3.8萬例「死亡單日破2千」！紐約州最慘超越他國　全美超過50萬人染疫

日本「新增589確診」創單日新高！感染病例首度飆破6000

美媒嗆譚德塞「稱遭台灣攻擊卻無證據」　籲川普停止資助WHO

台灣口罩抵比利時　駐歐代表盼儘快協助抗疫

英國增980死創單日最高　首相強生好轉已可短暫行走

義大利遏止疫情擴散　延長封鎖期限至5月3日

超萌富士山刨冰！羅東8大人氣美食　必吃道地韓式炸雞＋炒泡麵

6句「職場翻譯蒟蒻」道盡上班族心聲　最怕聽到：能者多勞、共體時艱

高雄酒店偷接客直擊！短裙小姐尾隨進入　老司機直衝「日月星辰」

警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

宇宙般的美！喵星人「瞳孔顏色」至少7種...深藍、褐差異在這

酒店妹化身鄰家女繼續營業　台南市府祭重典：「有女陪待」就不行！

疫情超過100天...他們是「防疫者聯盟」：缺你不可！一起繼續守護台灣

「永遠的直樹」43歲柏原崇現況曝光！　低調交往女星10年⋯網羨：平淡的幸福

海底撈「偷漲價還減量」被罵爆！　公司緊急道歉：調回原價

「台灣給世界的公開信」草稿曝光！網提3關鍵「重點錯了」：不是作文比賽

正妹盛裝體驗屏東豪華約會行程　賣力釣鱷魚「慘摔腳朝天」大走光

國際熱門新聞

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

提供世衛捐助怎麼砍 　川普下週定奪

譚德塞完蛋！外媒曝：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞3分鐘狂轟台灣　Reddit網友點破「跟顏色無關」

口罩抵歐！歐盟官網秀我國旗　打臉WHO：困境展現團結

她蟬聯富比士最年輕富翁　一則文就能買豪宅

美國宵禁竟播《國定殺戮日》警報　民眾全嚇瘋

韓網友罵爆譚德塞：台灣才有資格對WHO大聲

《華郵》：台灣網友用餃子、珍奶照片「攻擊」譚德塞

小川普同意承認台灣：誰也是？

美眾院提案凍結金援WHO　內容出現中華民國

美媒嗆譚德塞「稱遭台灣攻擊卻無證據」

花190萬整型！她從「普女→美少女」

更多熱門

相關新聞

TRE台北國際成人展取消　粉絲一片哀嚎

TRE台北國際成人展取消　粉絲一片哀嚎

新冠肺炎疫情讓全球許多大型活動取消，TRE台北國際成人展在19日緊急發文表示，原定在新北工商展覽中心舉辦的成人展，考慮到疫情影響，為保護演出人員和支持者的健康安全，決議取消，多位人氣女優也因此不能來台，貼文底下引起一陣哀號。

達人爆AV秘辛！女優月拍20支半年操垮

達人爆AV秘辛！女優月拍20支半年操垮

親吻片瘋傳　大橋未久被爆賣淫

親吻片瘋傳　大橋未久被爆賣淫

激戰女優連拍7天　台男身分曝光

激戰女優連拍7天　台男身分曝光

「爸喜歡看片」女優親吐出道原因

「爸喜歡看片」女優親吐出道原因

關鍵字：

一劍浣春秋

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

驚！一隻阿圓爆分手傑米鹿　全黑「IG限動」藏玄機

譚德塞言論惹怒台灣！黃暐瀚說話了

長庚女員工騎車撞飛　重砸後車慘死

阿滴曝光「台灣給世界的公開信」草稿

《夫婦世界》小三私下個性超反差！

懷孕櫃姐連加班7天暴斃！老闆拒負責：不認識她

即／台灣南部海域凌晨6.4地震

衣索比亞醫：譚德塞發言令我困惑

惡男插隊逼賠口罩　女藥師哭著繼續賣

三井進軍高雄有望　比照台中投資規模！專家直指一區機會高

女水龍頭式血崩！醫手術11hrs…挖80顆粉肉球「塞爆臉盆」

WHO否認台灣曾提人傳人　指揮中心：斷章取義

無視警告　世衛：台灣沒提人傳人

他到譚德塞IG留言抗議　被私訊回覆網笑翻

為何30歲主婦能當酒店紅牌？名嘴曝原因

更多

最夯影音

更多
大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底

大陸電視台記者「我來自台灣！」 川普回應：Good！高學歷背景起底
就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

就是要停！人肉占位遭勸不離開 婦氣pupu秀手機：老公車就在路口

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

金芭黎舞小姐被高雄酒店封殺　知情者爆：剩按摩店或遠走高雄

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面