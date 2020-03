梵谷天價畫作失竊於荷蘭博物館　外媒預估損失上看2億元

▲拉倫辛厄爾博物館。(圖/達志影像/美聯社)

荷蘭拉倫(Laren)市中心的博物館拉倫辛厄爾(The Singer Laren museum)在當地時間30日凌晨發生竊盜案件,著名的印象派畫家梵谷的畫作 Lentetuin 遭到偷竊。博物館館長揚·魯道夫·德·洛爾姆(Jan Rudolph de Lorm)表示,對此感到相當震驚及難以置信。

拉倫辛厄爾博物館目前因為新冠肺炎疫情而休館,竊賊於30日凌晨闖入博物館內,除了梵谷的畫作之外,沒有其他藝術品失竊。當局認為這起事件事有經過預謀的。

這幅失竊的畫作是梵谷在1884年的作品,外媒預估價值約落在100萬歐元至600萬歐元(約台幣3336萬到2億元)之間,是拉倫辛厄爾博物館在休館之前,為了舉辦名為靈魂之境(Mirror of the Soul)的展覽,向荷蘭格羅寧根市的格羅寧根博物館(Groninger Museum)所租借的畫作。

