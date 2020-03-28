抗議總統戀權至少30名反對者死亡　幾內亞修憲為「總統有2個6年任期」

▲81歲的顧德將於12月任期期滿。（圖／路透）

實習記者簡立宇／綜合報導

幾內亞總統顧德（Alpha Conde）自從2010年初次當選，已經連任兩次。面對反對者指控他為了「連選連任」修憲，憲案將修改為「2個6年任期」。選舉委員會會長凱比（Amadou Salifou Kebe）26日表示，上周六（21日）舉行修憲公投，有92%的選民支持通過。憲法法庭有8天時間能確認這個結果。

根據《路透》報導，這項修憲案原訂於3月1日進行公投，然而礙於國際壓力，以及反對者大規模衝突而延後。根據上週的公投結果，有92%的選民支持這項修憲案。這項新憲法沒有明確說明，先前那2個5年任期是否也算在新任期內。然而顧德表示，他不會將新憲法當作歸零任期的跳板，並將於12月任期期滿。

▼幾內亞首都柯那基里（Conakry）可見支持公投的宣傳海報。（圖／路透）

82歲的顧德曾為反對黨的領袖，遭遇過逮捕、特赦與流亡，因為打著反貪口號而受眾人擁戴。然而從去年10月以來，已經有至少30人因為反對修憲而死亡，他們指控顧德要透過修憲來繼續掌權。

根據《幾內亞現場新聞》報導，美國在2月7日就曾於一份聲明中，對幾內亞修憲公投表示關切。因為自從2019年起，幾內亞就出現反對顧德掌權的聲浪，美國質疑這場「憲法公投」的自由、公平與透明性，懷疑它不能忠實反映選民的意願。

美國也敦促政府與民間進行非暴力對話，呼籲政府應對「與抗議活動有關的死亡事件」進行調查。早在2019年12月，顧德就與美國國務卿彭佩奧（ Mike Pompeo）會面，並強調「幾內亞是一個主權國家，能以合法程序來修改法律。」