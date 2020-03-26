4小孩「遠距教學」全在家搶電腦！　媽媽大崩潰：我家是有樂團膩？

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全球疫情延燒，造成455,753人被感染、20,740人死亡，各國紛紛採取各項措施，關閉商場、遊樂園、停課以防止人群聚集，一位以色列媽媽就因為家中4個孩子都待在家裡，每天都搶著用電腦遠距教學吵鬧而崩潰，她對著鏡頭絕望喊：「我是被遠距教學殺死的」。

新冠肺炎全球疫情延燒，以色列學校也祭出遠距教學措施，讓學生們待在家裡，透過電腦上課以防止群聚感染，有位以色列媽媽Shiri Kenigsberg Levi卻飽受遠距教學之苦，拍影片向網友訴說媽媽的委屈，她對著鏡頭幽幽講出：「遠距教學這個東西，真的太瘋狂了」。

她表示，自從學校宣布採取遠距教學後，她的4個孩子都待在家裡，或許可以讓她的孩子很健康，但是每天一大早她都會收到不同老師寄來的訊息，4個小孩有多少老師，她就要回多少訊息，而她家只有2台電腦，小孩每天都在為電腦打架，女兒的老師居然還期待學生會在早上8點起床看教學影片，那時間女兒根本才剛起床，么兒的老師也在早上寄音樂劇的樂譜給她，讓她無奈怒吼：「我又看不懂，去哪裡生出單簧管讓我兒子練習！」

最後她向老師們溫情喊話，不要把遠距教學想得太美好了，不要轟炸學生，不要再出圖畫作業，不要再問學生們過得如何，媽媽氣得大喊：「他們都活在手機裡，睡好、吃好、過超好，怎麼沒人問問我過得怎麼樣，我從這個小孩忙到那個小孩，從科學忙到數學，我什麼都不懂，遠距教學只會讓小孩發現我有多蠢」，最後她留下一句：「如果我沒死於肺炎，就是被遠距教學殺死的」。



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