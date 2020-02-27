▲ 台東縣衛生局抽驗市售兒童食品，21件全部合格。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導



為保障兒童食品安全，確保市售兒童食品之品質及標示符合相關規定。台東縣衛生局前往縣內各大賣場、超市、果菜市場、傳統市場、雜貨店舖，抽驗各式糖果、餅乾、零嘴等兒童休閒食品等進行檢驗，共抽驗21件，檢驗防腐劑(12項)、甜味劑(4項)及著色劑。檢驗結果皆與規定相符。另亦針對上述食品之標示進行稽查，此次標示查核皆與規定相符。

衛生局表示，此次稽查係配合食藥署執行「市售兒童食品稽查專案」，針對「糖果、餅乾、零嘴等兒童休閒食品」之販售業者，實地查核販售之食品品質及標示，有無符合食品安全衛生管理法相關規定。

衛生局長黃明恩表示，民眾在選購兒童食品時，亦應注意選購來源、標示清楚的產品，避免購買來路不明的食品。另建議對過於鮮豔非自然顏色的食品、聞起來有奇怪芳香味道之產品應避免選購，以保障食用安全。另外，109年1月1日食藥署已公告實施食品業者應以書面或電子化方式，完整保存收貨之原材料、半成品及成品之來源憑證或經供應者簽章紀錄等文件至少五年。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。

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