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衣服穿很厚還是手腳冰冷！　日專家教你告別體寒妙招還能遠離失眠

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文／友野尚

睡不著的時候，先讓手腳溫暖起來

「都已經穿得很厚了，手腳還是溫暖不起來」，這就是所謂的「體寒」。有這樣困擾的女性好像還挺多的。

不是只有冬天才會覺得四肢冰冷，夏天在冷氣開得很強的室內，喝太多冰涼的飲料也會有這樣的感覺。而日本四季分明，季節交替的時候，自律神經容易失調紊亂，也是體寒好發的時候。
總之，體寒與季節無關，應該隨時做好祛寒的準備才是。

體寒的類型不只一種，據說可分成好幾種。

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有血液無法順利流到身體末梢，如手、腳等部位的「末梢型體寒」，還有因減肥、運動不足導致肌肉量減少，內臟機能、新陳代謝下降的「全身型體寒」，或是喝太多水、水分無法順利排出積存在體內的「水腫型體寒」等等，不管哪一種體寒都可能讓體內的血液循環惡化，引發各種不一而足的小毛病。

體寒跟睡眠也有很深的關係。
我們的身體有兩種溫度，分別是「表層體溫」和「深部體溫(內臟的溫度)」。當深部體溫下降時，身體才會啟動睡眠的機制。而為了讓深部體溫降下來，必須讓手腳的皮膚溫度上升，兩者彼消我長是其特徵。

試著想像一下小嬰兒睡著時的狀態。他的手腳是不是熱熱的、非常溫暖？
從手腳把熱散出去，深部體溫下降，這是我們睡著時的自然反應。可是手腳冰冷的人，沒辦法成功啟動這個機制，於是便無法順利入眠......就是這麼回事。換句話說，手腳冰冷造成的影響，可能導致身體無法做好進入睡眠的準備。

解決的方法，除了活用襪套等保暖小物外還有就是做「手浴、足浴」。在臉盆裡注滿熱水，讓手、腳浸泡個十分鐘左右，想辦法讓身體熱起來。
為了讓深部體溫能順利釋放出來，請養成隨時做好手腳保暖的習慣。

Memo：深部體溫驟然下降的時間點是半夜的三到四點左右，再來是下午的兩到三點左右。隨之而來的就是感覺一股強烈的睡意。深部體溫最高是在晚上七點前後，一旦過了夜間九點就開始下降，為入睡做準備。

▲▼《越睡越瘦的睡眠聖經》。（幸福文化提供）

★本文經幸福文化授權，摘自《越睡越瘦的睡眠聖經》。

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