中警聯合高鐵成立「行車流暢中心」　不塞車攻略力保春節最後假期　

▲▼烏日警方和高鐵成立行車流暢中心，有效疏解交通。（圖／烏日警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

29日是7天春節假期的最後一天，台中市烏日區有國道1號、3號以及高鐵站，人流車流都相當大，烏日警分局為了有效疏導高鐵站區周遭交通，分散車流，與高鐵公司成立「行車流暢中心」，運用路口監視器掌控站區周邊交通狀況，讓要到高鐵站接送親友的中彰投地區民眾能輕鬆進出站區。

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烏日警方表示，透過行車流暢中心監控站區周邊交通，包括新興路與東興巷、中山路與信義街、台灣大道五段三巷口等重要路口行車狀況，一遇有壅塞情形，立即調派警力前往加強疏導，確保轄區各交通要道行車順暢。

民眾進出高鐵台中站區以經由中彰快速道路台中高鐵匝道口進出為主，在連假交通尖峰期間，往往造成台74線東西向壅塞回堵，連帶影響站區週邊道路也跟著壅塞，烏日分局提供替代道路，避免讓進出高鐵站的民眾出現塞車，南投地區民眾，可由中投公路下烏日區環河路後，接高鐵路1段進出高鐵站；彰化地區民眾，可由王田交流道(或大肚溪橋)接烏日區中山路；台中地區民眾，可由台74線中彰快速道路或高鐵台中站周遭聯外道路(建國路、學田路、中山路等平面道路)。

警方提醒，為了減少高鐵站1、2樓接送親友車輛過多造成壅塞，建議可利用台鐵新烏日火車站前廣場(需由站區2樓內步行約200公尺後下新烏日火車站)，避免等候。

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