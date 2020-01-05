美伊戰情升溫「第三次世界大戰」成推特關鍵字…「逃兵役」絕招爆熱門

▲美國1973年改成募兵制，不過近日有不少美國人擔心徵兵制再起。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者柯振中／綜合報導

美國1973年通過法案，開始實施募兵制，不過近日與伊朗的緊張情勢升高，導致不少年輕人相當擔心，政府是否會恢復徵兵制；而「第三次世界大戰」（WorldWarIII）與「躲避徵召」（Dodge Draft）也成了社交媒體Twitter上的熱搜關鍵字。

美國總統川普（Donald Trump）日前下令擊殺伊朗「聖城軍」（Quds Force）指揮官蘇萊曼尼（Qasem Soleimani），導致兩國緊張情勢加劇。伊朗最高領袖得知蘇萊曼尼的死訊，誓言「必將報復」，讓外界相當擔心。

受到「可能爆發戰爭」這種念頭的影響，「第三次世界大戰」成了Twitter上的熱搜關鍵字，加上網路傳言「兵役登記完成等於簽了入伍令」，讓美國青年湧入國家的兵役登記網站，導致網站3日一度被癱瘓。官方也隨後澄清，兵役登記系統會照常運作，若國家與到緊急狀況，總統與國會將透過立法草案來應對。

▼不少美國人相當擔心，兵役登記完成後，等於簽了入伍令。（圖／達志影像／美聯社）



美國1973年通過法案，開始實施募兵制，徵兵制自1975年後再未實施，不過只要是男性公民與移民，只要年齡介於18歲到25歲之間，必須在滿18歲後的30日內完成兵役登記，若沒有完成，將無法享有部分福利，包含申請就學貸款、駕照或進入政府部門工作。

雖然美國政府部門澄清，遇到緊急狀況的話，總統與國會才會透過立法草案來進行徵兵，但仍有不少美國網友上網搜尋「躲避徵召」（Dodge Draft），讓這個單詞的搜尋度急速上升。

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