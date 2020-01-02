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保險品質獎出爐！三商美邦人壽獲「1特優+3優等」　南山人壽4項評選特優大滿貫

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▲三商美邦人壽總經理張鎮坤（右圖右）、行銷長張財源（左圖右）代表接受保險局局長施瓊華及現代保險雜誌發行人林麗銖頒贈「保險品質獎」獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

▲三商美邦人壽總經理張鎮坤（右圖右）、行銷長張財源（左圖右）代表接受保險局局長施瓊華及現代保險雜誌發行人林麗銖頒贈「保險品質獎」獎盃。（圖／三商美邦人壽提供）

財經中心／台北報導

「保險品質獎」是《現代保險雜誌》為表揚在「全國消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司」大調查中表現優異的保險公司所設立，在2日舉辦「保險品質獎」頒獎典禮中，三商美邦人壽獲頒「知名度最高」特優，以及「業務員最優」、「理賠服務最好」、「最值得推薦」優等共4獎項，由總經理張鎮坤、行銷長張財源代表接受保險局局長施瓊華及現代保險雜誌發行人林麗銖頒贈獎盃。

三商美邦人壽表示，因應金融數位化浪潮，保險業務員未來會面對更多不同的挑戰，推動Agent Pro「業務通」專案，朝向「銷售智能化」、「專業多元化」及「客戶體驗精緻化」3大目標邁進，要將三商美邦全體業務同仁都培養成數位時代的全方位專業壽險顧問。

三商美邦提供多元化的理賠服務管道，除了傳統的理賠申請方式外，也建置了「行動理賠」系統，另外還可以透過該公司網站的「保戶專區」自行申請，其中的資料自動檢核機制可大幅降低因資料填寫錯誤而須照會更正的繁瑣程序，讓理賠作業更有效率，提升保戶的滿意度。

此外，南山人壽也榮獲《現代保險雜誌》頒發保險品質獎「業務員最優」、「理賠服務最好」、「知名度最高」及「最值得推薦」4項評選特優殊榮，南山人壽表示，正如主辦單位發行人在頒獎典禮上所述，南山的優異表現，已是業界難以望其項背的指標。

《現代保險雜誌》自1994年開始執行「消費者壽險購買行為暨最佳壽險公司排行榜調查」，今年已是第27次舉行，每年調查分析全國民眾對壽險公司的口碑，綜合民眾關心的四個因素，包括「業務員專業」、「理賠服務」、「知名度」及「值得推薦」，揭露各年度各公司評比排名狀況。

南山人壽表示，透過所有同仁的努力不懈，每年排名均名列前茅，其中「業務員最優」指標更是箇中翹楚，今年已是第25次獲選「業務員最優」；另外「最值得推薦」指標也不惶多讓，今年是第23次獲獎，顯示出公司各方面專業及貼心服務已在消費者心目中生根，成為台灣最值得推薦的壽險公司。

 
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