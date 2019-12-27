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快訊／哈薩克航空傳100名乘客班機　「突消失在雷達」剩破爛殘骸墜毀

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▲▼ 。（圖／記者陳亭伃攝）

哈薩克班機墜毀機上有100名乘客 。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

哈薩克「Bek Air」航空公司傳出空難，機上載約有100名乘客的客機，在當地時間7時5分從機場起飛後，不久消失在雷達屏幕上，共計有95名乘客與5名機組人員，目前機場人員與航空公司正在全力聯繫搶救，最新搶救情況，已有7人死亡，恐怕死傷仍會陸續增加。

根據RIA新聞報導，這架班機號碼2100自阿拉木圖飛往阿斯塔納（舊稱－Nursultan），起飛不久後隨即消失在既定的雷達航線上，接著高速撞進民宅內，目前警消與當地人員皆協助搶救，據悉，仍有生存重傷者，目前仍在搜索。

Instagram上帳號「Life Shot」也發布一段墜毀後的影片，其中有兩輛車前往協助墜毀飛機，將機上可能生還者疏散，當地居民表示，「當下沒有馬上的急救協助，連救護車抵達都需要一段時間。」

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