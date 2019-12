快訊／哈薩克航空傳100名乘客班機　「突消失在雷達」剩破爛殘骸墜毀

▲哈薩克班機墜毀機上有100名乘客 。(圖/翻攝自推特)

記者陳亭伃/綜合報導

哈薩克「Bek Air」航空公司傳出空難,機上載約有100名乘客的客機,在當地時間7時5分從機場起飛後,不久消失在雷達屏幕上,共計有95名乘客與5名機組人員,目前機場人員與航空公司正在全力聯繫搶救,最新搶救情況,已有7人死亡,恐怕死傷仍會陸續增加。

根據RIA新聞報導,這架班機號碼2100自阿拉木圖飛往阿斯塔納(舊稱-Nursultan),起飛不久後隨即消失在既定的雷達航線上,接著高速撞進民宅內,目前警消與當地人員皆協助搶救,據悉,仍有生存重傷者,目前仍在搜索。

Instagram上帳號「Life Shot」也發布一段墜毀後的影片,其中有兩輛車前往協助墜毀飛機,將機上可能生還者疏散,當地居民表示,「當下沒有馬上的急救協助,連救護車抵達都需要一段時間。」

#Bekair plane crashes after take off from Almaty Airport #flight2100 #Almaty #Алматы pic.twitter.com/qx9HiKbjSn