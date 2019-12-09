妹子穿黑衣買白飯…阿姨蓋保鮮膜「包成腳尾飯」誤會大！　網笑：還好沒放蛋

▲阿姨以為她是要買白飯去附近火葬場拜拜。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

最近氣溫驟降，不少人都聚集到薑母鴨店補身體祛寒。台北一名女網友昨晚和朋友去吃薑母鴨，由於店裡只有賣麵線，怎麼吃都感覺好像少一味，所以她乾脆跑到隔壁自助餐外帶一碗白飯，結果幫她結帳的阿姨卻用一個紙碗裝，還貼心包上保鮮膜，通常是拜拜時才會這樣裝，讓她尷尬地說，「好像被阿姨誤會成是要祭拜用的。」

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，薑母鴨附近還有間火葬場，可能時常有人到自助餐買白飯，到火葬場祭拜過世的親友，又剛好她當天和朋友都穿著黑色衣物，所以店家就以為她也是要買來拜拜的，所以下意識地幫她裝在紙碗並蓋上保鮮膜，方便她直接插入香柱，也防止香灰掉進飯裡。

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▲原PO剛好穿黑色衣服。（圖／翻攝自爆廢公社）



其實原PO只是單純地要買白飯來吃，店家貼心舉動卻讓她哭笑不得，不過，把保鮮膜撕開就能正常食用，其實並沒有影響。網友也開玩笑說，「下次跟阿姨說是我要吃的啦，結果阿姨插了三炷香」、「再來一籃水果剛好」、「怎麼沒贈一雙筷子」、「阿姨很有經驗了」、「阿姨表示：不用說，我懂的」、「也有可能是拜過的（誤）」。

還有專業網友指出，通常腳尾飯都會裝得尖尖的，阿姨這個分量不合格，「腳尾飯尖尖的，這個只有平平的」、「這飯不夠圓啊！」據了解，傳統腳尾飯上頭還會擺一顆蛋，再直直地插一雙筷子，象徵往生者吃飽最後一餐後，有力氣前往地府報到，上頭放的蛋也有「等鴨蛋孵出小鴨再回到陽世」的寓意。

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