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婆婆罹癌「只剩3個月」！　媳抱怨：說好全家出遊妳卻恐爽約…網淚崩

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▲▼親子,母女,婆媳,婆婆,媳婦,夫家。（圖／CFP

▲待她比親媽還好！媳婦不捨婆婆癌末「剩3個月」。（圖／CFP）

圖文／周刊王

婆媳關係是很多女性一輩子的課題，甚至可能是造成家庭失和的主因。不過1名女網友表示，婆婆對她比親生媽媽還要好，但去年發現罹癌後，病情卻不斷惡化，被醫生宣布只剩3個月。她忍不住抱怨自己生了2個孩子，但婆婆卻不能享天倫之樂，「公公說過完年後要帶全家出遊，妳卻可能爽約了！」

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，嫁到夫家4年，婆婆對她比親生媽媽對她還要好，但去年年中發現罹患肝癌第三期，雖然馬上就開刀取出腫瘤，也嘗試了許多種治療法，但副作用卻讓婆婆常常不舒服。原PO說：「很多時候…身體明明已經非常不舒服，卻還自己偷偷忍耐，因為她真的很想趕快好起來…也怕家裡人替她擔心。」

原PO長文爆怨婆婆，惹得網友紛紛淚崩。（圖／爆怨公社臉書）▲PO長文爆怨婆婆，惹得網友紛紛淚崩。（圖／爆怨公社臉書）

但就在上個月初，就連最強的藥，都無法再壓制擴散的癌細胞，醫生也宣布婆婆的生命只剩3個月，「她的狀況就一天比一天糟糕，身體也一天比一天的消瘦。」原PO抱怨婆婆：「我的二寶出生才剛滿4個月，妳卻也無法再繼續含飴弄孫」、「說好過完年等公公退休，要帶全家人出遊，妳卻可能爽約了」。

原PO難過表示，婆婆很辛苦、很努力的對抗病魔，只能說癌細胞實在太頑強，讓婆婆受了太多苦，「我想爆怨我的婆婆～妳是這麼好的人，但妳卻無法在孫子一個才3歲半、一個才出生4個月，享受天倫之樂…」原PO表示，婆婆已住進安寧病房，現在只能利用醫院的氧氣設備來減緩痛苦，就連醫院都說「多動多折騰」，建議暫時別再移動婆婆，讓她忍不住淚嘆「人生無常」。

PO文1天就有2萬多名網友按讚，紛紛淚崩表示「我的眼淚不爭氣地流下來了」、「多陪陪婆婆」；也有不少人說「加油」、「辛苦了」、「有這樣的好婆婆，真的是修來的福份」、「好人不長命」、「愛要及時」。

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