「不把業務員當同仁」南山人壽小股東怒斥公司　名為承攬關係卻當僱傭管理　

▲南山工會曾赴金管會陳情，期盼主管機關能依法處置。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

財經中心／採訪報導

美食外送員頻傳車禍新聞，引發勞動部重視，全面清查美食外送平台與外送員之間，究竟是承攬或僱傭關係。事實上，這樣的爭議，老早就在南山人壽出現，小股東向《ETtoday新聞雲》記者抱怨，南山人壽認定與業務員是「承攬」合約關係、卻以「僱傭」方式管理業務員，一旦沒有業績，隨時可以要業務員滾蛋，根本不把業務員當做自己的同仁！

南山人壽小股東指出，業務員必須接受公司的業績考核，但得不到僱傭的權利，也得不到承攬應得的權利；尤其合約第19條第2款內容還寫著，只要公司及業務員任何一方「以書面通知日起15日後中止契約」就可以解除契約，也就是「15日條款」，「公司寄存證信函給你，15天後你就是走路啦。」

「因為法規的關係，你想買保險，我就只能賣你南山，但我個人立場根本就不想賣。」本身也是業務員的小股東表示，以個人立場而言，他會建議暫時不要買保險，尤其是那些手上已經有保單的保戶，沒有必要去加保，除非是自己缺少了必備的保障，「現在的保單是看客戶有沒有需求，才需要去買，很多業務員都只是為了業績拚命推銷，但實際上客戶未必需要。」

小股東透露，南山的業務員很專業，會站在客戶立場，也會幫客戶著想，可是「南山人壽」這個品牌在他內心已經沒有任何誠信可言，公司根本就沒有「誠信第一、服務至上」這8個字，也不把業務員當做自己的同仁，「沒有業務員把關，你南山人壽會有今天？」

▲南山人壽與南山工會多年來的勞資爭議未解，工會時常陳情抗議要求政府處理。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

「南山人壽所有的一切，都是所有業務員打造出來，我們相信南山的業務員，但不相信南山公司！」南山股東說，社會新鮮人進南山人壽仍然可以學點東西，但沒有任何的保障，做到死也沒有退休金，「以前合約跟現在合約是不一樣的，現在合約就是承攬合約，也要考核。」

南山股東透露「以前業務員做滿20年不考核，因此不做業績也可以領薪；現在的業務員就算做30年，沒業績了，也保證被南山掃地出門。」他說，承攬合約有一個問題存在，就是內容並不清楚是否需要考核業績，「一般公司考核，通過就升遷，例如把業務員升至主任等。但南山不一樣，南山有業績，也會把業務員升主任、升襄理、升區經理，如果你沒有業績，就降回業務員；再沒有業績，你就滾蛋」。