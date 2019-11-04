　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
名家 名家焦點 葉文忠 瘋電影 APP01 愛愛love | 蠟筆小希 | 左撇子電影館 | 大口 | 科技新報 | 日本音樂速報 | 趙靖宇 | 妞新聞 | 榕樹學堂訊 | 17support | 我流J-POP | 美忍者 | 花花說

瘋電影／七個會議　不擇手段的業務績效

名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

文／賴賴

▲▼七個會議。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇本超厲害，很久沒看到日本電影可以端出這種有深度，且卡司爆強的整體操作，描述日本企業文化死角，爆肝員工的辛酸，並且把這種普世價值的企業文化追根究底出武士精神的根性，在這個世紀末人心惶惶，社會經濟環境普遍都差，擁有工作機會者的卑微，所有自尊、夢想、志氣都拋在腦後，生活只有一個目的，達到公司要求，在升官發財獲得掌聲背後，犧牲了人性、不顧他人死活的獵取數字，五顆星推薦，上班族必看的好作品。

卡司除了戲精野村萬齋、香川照之，所有搭配者皆是演技派，看到北大路欣也時，會不自覺的肅然起敬，而鹿賀丈尺更把大主管的可怕氣勢拉到最高點，男人的世界，夾一個女性小員工，整個公司軍國主義氛圍寫實而生動，電影非常非常好看。

這種企業文化不只在日本，以時下工作如此難找的情況下，只要有經濟壓力且需要養家活口的的家長，都能光速理解這些委屈及忍受一切不合理的過程，適合闔家觀賞的椎心作品。


片　　名：七個會議
英文名稱：Whistleblower
類　　型：劇情、懸疑/驚悚
上映日期：2019-10-18
片　　長：119分鐘
導　　演：福澤克雄
演　　員：野村萬齋(Mansai Nomura) 、 香川照之(Teruyuki Kagawa) 、 及川光博(Mitsuhiro Oikawa) 、 朝倉亞希 、 立川談春 、 片岡愛之助 、 北大路欣也 、 吉田羊(Yoh Yoshida)
國　　家：日本
語　　言：日語
發行公司：鴻聯國際開發股份有限公司

劇情大綱

道德、良心不能當飯吃！利益是人性最可怕的照妖鏡！

坂戶宣彥是東京建電的金牌銷售經理。身為部長愛將的他，已帶領著菁英團隊連續好幾個月超越銷售目標了。某天坂戶竟因一件小小的職權騷擾事件而被申訴，申訴者竟還是自己團隊中的豬隊友八角先生。

業績爛到爆、上班打瞌睡、毫無責任感的八角，竟僅以區區一件職權騷擾就把部長愛將調走。甚至只要對八角不友善的同仁也都一一被調職。八角到底有什麼本事可以這樣呼風喚雨呢？這一場場詭異的人事調動，將逐漸揭開了大集團不可告人的黑暗祕密…一場席捲上班族奴性悲歌的風暴即將颳起！

▲▼七個會議。（圖／yahoo）

▲業績審核，兩組業務部被釘得滿頭包。

▲▼七個會議。（圖／yahoo）

▲副社長為達目的不擇手段，不管他人死活。

▲▼七個會議。（圖／yahoo）

▲董事長最聰明，即使財團倒閉他也無損一豪的高手。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

ET快訊
12歲童愛做菜每天替爸媽煮飯　「數學考1分」讓母怒了：看他在
惡整新娘給不合身禮服！文定全毀…店家坦承「刻意的」：退租金
國道驚見自改「BMW露營車」！車身切半真相曝光　網驚：太帥了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
名家齊放！看更多好文請按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 名家最新 全站最新

瘋電影／七個會議　不擇手段的業務績效

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

《聲林》林孟辰一回歸就和學弟起衝突！　張芮僑在一旁嚇到拉人中

威脅斷男友腿！萌妹爆哭「把拔大笨蛋」 媽笑聲太搶戲...網歪樓：這才是重點

「水原殺人案」女求救6小時！　他還原當時慘況...怒批警怠職

大學科系標籤大亂鬥...資工修電腦?　戲劇當明星?地雷話語秒惹怒本科生

林逸欣一人連彈4種樂器　特別來賓竟然是「前夫！！！」

瘋電影／七個會議　不擇手段的業務績效

「市長不在沒關係」　蔡英文：高雄有我、陳其邁

瘋電影／七個會議　不擇手段的業務績效

安倍專機起火「烤箱飄臭味」　機組人員10分鐘迅速撲滅

人妻戀上貨運員「光溜溜視訊」　健身教練夫綠5個月獲賠10萬

阿信最大勁敵！蔡依林「男朋友身後環抱」　超甜情侶親密照宣示主權

Yeezy系列要漲價了？肯爺預計2年內要將生產線轉移到美國

尼克結婚倒數3個月「抓包Ashly躺別人肩膀」　深夜發聲明：全面開戰

東南亞獨佔「視覺系跨界」　速霸陸XV GT Edition試駕開箱

朴敏英這動作好Q！觀眾跟著做才發現超難　PO圖討論網驚「腿長的人才辦得到」

米蘭達柯爾「生完兩週」穿回緊身褲　蠻腰＋纖細四肢網看傻：不愧是超模！

被婆婆罵！人妻灌酒醉倒家門口　陌生男趁機拖草叢丈夫目睹嚇壞

名家熱門新聞

學生失蹤被殺也不收案的韓國警察

夢到貓咪代表什麼意思呢？

7道超下飯的絞肉料理

小生：3招判斷男人對妳超有意思

落健生髮水的效果及風險

愛劈腿？圖解6大「感情線」手相

5道電鍋懶人菜 　真的簡單到爆

一次學會5款雞湯　作法超懶人！

阮玲玉現身片場指點迷津

壞人只有魔鬼能治

超市火鍋肉片變出5道美味料理

釐清媽咪產後9大症狀

10道你非吃不可的蝦料理(上)

太空18禁機器人童話

更多熱門

相關新聞

壞人只有魔鬼能治

壞人只有魔鬼能治

詭異無常，稀奇古怪的「阿達一族」在高魔子（奧斯卡艾薩克 飾）和魔帝女（莎莉賽隆 飾）相愛結婚後，開始尋找新家成立家庭，用獨特的方式教育女兒星期三（克蘿伊摩蕾茲 飾）和兒子普斯利（芬恩伍法德 飾），當小孩長大準備進入一般的學校唸書，此刻“阿達一族”面臨到世俗的眼光，他們和一般人相處會激盪出什麼樣有趣的事情。

新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

新銳導演大哉問：你是聖人還是大盜？

2020毛孩菜市場名　漫威、迪士尼角色夯

2020毛孩菜市場名　漫威、迪士尼角色夯

關鍵字：

瘋電影電影七個會議賴賴野村萬齋香川照之及川光博

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 金鐘獎 唇筆 地震 停班停課 南方澳 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策

熱門新聞

2歲童吊橋墜亡！網質疑死因…女律師打臉

蔡依林求婚阿信成功「明年1/5確定了」！網嗨：陳太太好

國道「BMW露營車」車身切半　網：太帥了吧

大賽驚現反送中蛋糕　陸正妹氣炸

給新娘不合身禮服！文定全毀…店家：刻意的

2歲童墜奧萬大吊橋慘死　家屬淚

2歲兒墜80m亡…母抓空崩潰　消防員還原過程

結婚11天就想離！妻怒：他都不碰我…扯出暗黑內幕

帳號被盜？楊丞琳IG無預警全刪光網全嚇壞

侏儒男分手女模　又牽顏值爆表新女友

韓女偶像爆主動私聯男粉絲：3年後一起住吧！

受虐貓咬她牙流血　1年後超黏人

他點牛排加醬竟被嗆　外送員目睹可怕場景

正妹老師「丁字褲」Cos蛇姬被拍！

狗主問防咬沙發　闆娘聽品種秒打槍

更多

最夯影音

更多
韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了

韓國瑜造勢驚見「超正馬尾女警」！ 超辣維安照瘋傳～有人神到了
唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

唐氏症患者被推入泳池摔傷感染　求和解遭拒！他嘻笑辯稱：在玩

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

李興文兒子「夜闖IKEA」惡搞拍片 踩桌椅、裸身洗澡...辯稱：這是藝術

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

「1500萬超跑」未掛牌就上路！被銷毀成8千元廢鐵...他怒求國賠

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

泰國2貓互瞪5分鐘遲遲不開打 網笑：高手都是用眼神過招的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面