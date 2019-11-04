瘋電影／七個會議　不擇手段的業務績效

文／賴賴

瘋言瘋語：

電影流暢好看，劇本超厲害，很久沒看到日本電影可以端出這種有深度，且卡司爆強的整體操作，描述日本企業文化死角，爆肝員工的辛酸，並且把這種普世價值的企業文化追根究底出武士精神的根性，在這個世紀末人心惶惶，社會經濟環境普遍都差，擁有工作機會者的卑微，所有自尊、夢想、志氣都拋在腦後，生活只有一個目的，達到公司要求，在升官發財獲得掌聲背後，犧牲了人性、不顧他人死活的獵取數字，五顆星推薦，上班族必看的好作品。

卡司除了戲精野村萬齋、香川照之，所有搭配者皆是演技派，看到北大路欣也時，會不自覺的肅然起敬，而鹿賀丈尺更把大主管的可怕氣勢拉到最高點，男人的世界，夾一個女性小員工，整個公司軍國主義氛圍寫實而生動，電影非常非常好看。

這種企業文化不只在日本，以時下工作如此難找的情況下，只要有經濟壓力且需要養家活口的的家長，都能光速理解這些委屈及忍受一切不合理的過程，適合闔家觀賞的椎心作品。



片 名：七個會議

英文名稱：Whistleblower

類 型：劇情、懸疑/驚悚

上映日期：2019-10-18

片 長：119分鐘

導 演：福澤克雄

演 員：野村萬齋(Mansai Nomura) 、 香川照之(Teruyuki Kagawa) 、 及川光博(Mitsuhiro Oikawa) 、 朝倉亞希 、 立川談春 、 片岡愛之助 、 北大路欣也 、 吉田羊(Yoh Yoshida)

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：鴻聯國際開發股份有限公司

劇情大綱

道德、良心不能當飯吃！利益是人性最可怕的照妖鏡！



坂戶宣彥是東京建電的金牌銷售經理。身為部長愛將的他，已帶領著菁英團隊連續好幾個月超越銷售目標了。某天坂戶竟因一件小小的職權騷擾事件而被申訴，申訴者竟還是自己團隊中的豬隊友八角先生。

業績爛到爆、上班打瞌睡、毫無責任感的八角，竟僅以區區一件職權騷擾就把部長愛將調走。甚至只要對八角不友善的同仁也都一一被調職。八角到底有什麼本事可以這樣呼風喚雨呢？這一場場詭異的人事調動，將逐漸揭開了大集團不可告人的黑暗祕密…一場席捲上班族奴性悲歌的風暴即將颳起！

▲業績審核，兩組業務部被釘得滿頭包。

▲副社長為達目的不擇手段，不管他人死活。

▲董事長最聰明，即使財團倒閉他也無損一豪的高手。

★★★歡迎加入瘋電影家族：https://www.facebook.com/FUNMOVIELAILAI

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

