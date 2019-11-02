比利時網紅帶頭挑戰夜宿IKEA　模仿者大玩躲貓貓

▲IKEA賣場有許多展示的居家空間，讓民眾可以試躺。（圖／翻攝IKEA官網）

實習記者施怡妏／綜合報導

知名瑞典家具品牌IKEA（宜家家具）是許多網紅YouTuber夜宿挑戰的地方。藝人李興文25歲兒子李堉睿日前在個人YouTube頻道PO出「我在IKEA睡了一晚！」的影片，不只李堉睿，從3年前開始，世界各地就有許多人躲在賣場裡過夜並拍攝影片。今年4月在馬來西亞和新加坡都有相同的案例發生。對此IKEA警告，「這些不當的行為必須馬上停止。」

綜合外媒報導，最近一起「躲貓貓事件」發生在今年3月，兩名馬來西亞的少年模仿雪蘭莪州一名女子夜宿IKEA的做法，偷偷躲在當地IKEA的櫥櫃，深夜後在店內閒晃錄影，並在臉書上發照片炫耀，結果雙雙被捕。

這項挑戰最早開始在2016年，比利時網紅范埃克（Florian Van Hecke）和蓋爾納爾特（Bram Geirnaert）帶頭在網路上發起「夜宿IKEA挑戰」（IKEA Overnight Challenge），並且在網路上傳影片，紀錄他們躲在衣櫥和床鋪，與保全人員玩躲貓貓的過程，引發全球模仿校應。

▲李堉睿上傳在IKEA過夜的影片，遭到許多網友撻伐。（圖／翻攝自YouTube／馬克斯WillDoIt）

IKEA環境大、乾淨又舒服，還有床可以躺，看到別人做也有樣學樣，不久後在美國、加拿大、英文、荷蘭、日本和瑞典都有類似的事情發生，但也有人不幸當場被抓包。2016年在瑞典的IKEA，兩名14歲的少女企圖躲在賣場過夜，被店員當場發現。

截止2018年，IKEA在全球50個市場，擁有422家分店，許多網紅為了獲得影片的讚和點擊率，看到有趣又有話題性的事物，便會起身行動，在做之前有些行為可能會有犯法的危險，影響到公共安全。IKEA公司對此表明，「過夜」行為有可能觸犯法律，「員工和客人的安全以及保安是我們最重視的，所以我們不准許客人在店內過夜。」

▼比利時網紅在2016年帶起「夜宿IKEA」挑戰。影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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