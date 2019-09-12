等嘸人！上億保險金沒人領　金管會要求保險公司列負債

▲去年有上億元的保險金，還未有人領，金管會要求保險公司盡快與保戶聯繫（圖／pixabay）

記者吳靜君／台北報導

你有保險金未領嗎？去年有上億元的保險金找不到人領。金管會今（12）日表示，已經發函給產、壽險公會通知保險公司，要全力找到被保險人或受益人，如果一直沒有找到保戶，那麼應付、未付的款項（保險金），要轉列負債和責任準備金。

金管會保險局表示，會有這麼多的保險金，主要是因為保險公司沒有辦法和被保險人或者是受益人取得聯繫，導致累積這麼多應付未付的款項。但是為了保障保戶的權益，金管會已經發函給產壽險公會，盡快找到被保險人或者是受益人，將保險金給付給他們，但如果一直聯繫不上，就必須將這筆錢「記在帳上」，保險公司要列在負債和責任準備金中，以便未來還是要支付給保戶。

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對於這些失聯的保戶，保險公司通常會透過戶政機關查詢，不僅要排隊耗時，如果沒有保戶的戶籍資料，還要親自探訪等，所以聯繫的效果不彰，現在內政部也在研議，是否可以開放保險公司線上申請查詢保戶資料，加快與保戶聯繫上的速度，但目前還未確定詳細的方向與內容。

壽險業者表示，找不到人的情況有很多原因，可能是家屬不知道親人過世前買過那些保單，或者被保險人搬家、移民等，卻沒有更改聯繫方式。壽險業者表示，民眾如果不知道親人有投保那些保單，可以向壽險公會查詢，壽險公會會請保險公司與保戶聯繫。