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口袋剩150還加碼爽玩！惡男白嫖「付不出700元」遭譏　枕頭蓋臉虐殺流鶯

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▲▼新竹莊男白嫖流鶯，遭譏諷後憤而揮拳，並以枕頭將其悶殺。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲莊男凌晨時分確認走廊無人後，牽起腳踏車逃離周女住處。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹一名有多項前科的莊姓男子（53歲）結識另名周姓流鶯（62歲），2人遂於108年3月24日傍晚相約到周女家中性交易，豈料結束後莊男付不出錢，還開口想賒帳；周女不滿自己遭人白嫖，當場爆氣痛譙莊男三字經，「X你X！真不知你家人怎麼教育你！」莊男聞言後當場被激怒，憤而揮拳痛毆周女，還以枕頭將其悶殺。如今判決結果出爐，新竹地院法官認為莊男素行不良，有其特別惡性、對刑罰反應力薄弱，因此判處無期徒刑，褫奪公權終身。

檢方調查，莊男智識程度僅國小肄業，過去有竊盜、強盜、妨害性自主等前科，還因強盜案件入獄服刑，在出獄後莊男居無定所，平時靠著打零工維生。108年3月，莊男偶然間在公園中結識周女，雙方相談甚歡，認識僅短短1個禮拜就相約到周女家中喝酒、並以600元為代價進行性交易。

豈料2人完事後，周女開口索討費用，還因莊男玩得太開心「加碼1小時」，因此要再多收100元；但當下莊男翻翻口袋，發現自己身上僅剩150元零錢，付不出性交易費用，雙手一攤想要賒帳，開口表示「等我做完工、領到錢再補給你！」

周女不滿遭人白嫖，當下立刻在房內暴走，痛譙莊男三字經，還出言嘲諷「真不知你家人是怎樣教育你的？」而莊男也被周女言論激怒，情緒失控朝其狂揮數拳痛毆，直到手痛才停下，這時莊男見滿臉鮮血的周女尚有氣息，竟不肯罷手，隨手抓起身旁枕頭蓋臉，將其「悶殺」。

3月25日凌晨時分，莊男自知犯行重大，擔憂事跡敗露，因此以兩床棉被裹住周女屍體，隨後騎著腳踏車離開現場。由於周女遺體被層層包裹，屍臭味隔了數天後才飄出，鄰近住戶驚覺情況不對急忙報警，整起凶案才因此曝光。警方事後立即調閱監視器鎖定兇嫌，並於周女頭七當天逮捕莊男。

莊男在警詢時不斷求饒，辯稱自己不是故意殺人，表示當下因情緒太過激動，才會揮拳猛毆周女，「打了幾拳我也忘了，我是打到手痛才停下來，我喝醉，打到不知道她已經躺下去了，那時候她還有在動，口、鼻都是血沫，還說她不會放過我，我一生氣，才拿枕頭往她臉上悶！」

新竹地院法官審酌後，認為莊男與周女認識並不深，2人也未有深仇大恨，僅因輕微口角即萌生殺意，且手段相當殘忍，對被害人及其家屬造成無法彌補之重大損害。雖然偵審中，莊男多次懇求給予改過自新機會，並承諾會好好做人；但法官認為，莊男已有多次前科，素行不良，且因強盜案件假釋後又不知珍惜、反省，致使假釋撤銷、入監執行殘刑，出獄後不久又犯下殺人重罪，顯見其對刑罰反應力薄弱，不宜輕縱、應予嚴懲，因此判處莊男無期徒刑，褫奪公權終身。

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▼莊男在周女頭七當天落網，警詢時不斷哀求「再給我一次機會，我會好好做人」。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲▼新竹莊男白嫖流鶯，遭譏諷後憤而揮拳，並以枕頭將其悶殺。（圖／記者陳凱力翻攝）

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