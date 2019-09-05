高機動快速反應力！　新型車裝迫砲搭配無人機前觀系統

軍聞社／記者卓以立臺中4日電

因應國土防衛作戰地面打擊火力「快速射擊，機動變換」特性，在日前所舉行的臺北國際航太暨國防工業展中，軍備局展出的八輪甲車M2樣車，即搭載第202廠所研製的「新型81公厘車裝迫砲系統」，並能配合「旋翼式無人載具火砲前觀系統」作戰，可有效輔助砲班觀測手，自行演算角度、方位，提高精準度，具高機動、快速反應等能力。

新型81公厘車裝迫砲系統具備半自動化系統，配有火砲射控及伺服驅動等精密控制模組，展現射擊控制與指揮自動化性能，另外，配裝制退復進機，可有效降低射擊後座力，提升火砲射穩定性。

新型81公厘車裝迫砲系統未來可結合國軍現有戰術車輛，進行衍生構型開發，滿足軍種作戰需求。

此外，旋翼式無人載具火砲前觀系統可克服複雜地形阻礙，並結合「火砲前觀系統目標影像特徵辨識」技術，分析無人機升空後即時回傳的影像，此項技術可快速辨識移動中的車輛、武器及人員，並透過深度學習演算法，進行影像分析，精確判斷敵軍武器種類部署狀況。

旋翼式無人載具火砲前觀系統飛行距離約6公里、高度800公尺以上，可滯空35分鐘，能以最高時速100km飛行，並具備遭到干擾可自動跳頻的抗干擾功能。

值得一提的是，新型車裝迫砲系統是以「機動」為理念製造而成，配有火砲射控、伺服驅動等精密控制模組，除了81公厘外，也可結合120公厘迫砲，若半自動迫砲系統發生故障或遭毀損，可立即切換為手動模式，確保火力能持續發揚。