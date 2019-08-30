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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

享受果嶺揮竿樂！快來台北分署撿便宜高爾夫球竿組

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法務部行政執行署台北分署。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

▲法務部行政執行署台北分署。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

記者吳銘峯／台北報導

時序即將進入秋天，正是到果嶺享受揮竿快樂的時候。行政執行署台北分署在九月份即將舉行的聯合拍賣會中，將推出日系知名品牌AKIRA GOLF及RYOMA GOLF的球桿組，供民眾選購。另外也將推出大批國內知名廠牌的女童泳裝，讓兒童抓住夏天的尾巴，盡情戲水。

法務部行政執行署臺北分署將在9月3日星期二下午3時，在分署舉行高爾夫球桿組、碧璽寶石、女童泳裝等動產及不動產聯合拍賣。除了應時的高爾夫球竿組與泳裝以外，慈禧太后最愛的碧璽寶石，本次將進行再行拍賣程序，出價只要達底價的一半即可將炫麗的寶石納入珍藏，民眾千萬別錯過！

此外，拍賣會場上還有畫馬名家沈呂遂大師的手繪駿馬圖、金龍牡丹高梁酒、天堂鳥擴香瓶禮盒、地字號牛樟芝等商標權、進口手提包、各類玉器、珊瑚、珍珠等飾品，以及多款名牌太陽眼鏡，可供選購。

至於不動產部分，如有買房自住規劃的民眾，可以鎖定位於文山區羅斯福路五段的華廈及萬華區西園路一段巷弄內公寓，兩者皆為低總價且拍定後點交的熱門物件，本次同為第2次拍賣，底價下殺8折！

另外文山區興隆段亦有祭祀公業逾2,000餘坪的住宅用地將進行拍賣，適合有投資開發計畫的民眾標購。而本次拍賣中，還有坐落於臺北市大安區、中山區、中正區、信義區、松山區、萬華區、文山區及新北市新店區的多筆土地及建物進行拍賣。民眾若想瞭解各拍賣物件的詳細狀況，可至台北分署官網（https://www.tpy.moj.gov.tw）點閱拍賣公告，或追蹤台北分署FB粉絲專頁。
 

▼行政執行署台北分署將拍賣知名高爾夫球竿組。（圖／行政執行署臺北分署提供）

▲▼行政執行屬台北分署將拍賣知名高爾夫球乾組（提供圖／行政執行署臺北分署）

▲▼行政執行屬台北分署將拍賣知名高爾夫球乾組（提供圖／行政執行署臺北分署）

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