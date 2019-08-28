為偷百年茄苳樹扯斷沿途電線桿　警方循「線」逮人

▲▼ 警方查獲百年茄冬樹遭竊，樹體龐大需出動聯結車載運。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉縣警局中埔分局大埔所及同仁所員警，日前獲報大埔鄉寬頻網路斷線，員警循線追查得知，38歲陳嫌雇請45歲張姓駕駛營業曳引車至阿里山鄉茶山村大埔事業林區第98林班地載運所竊取的百年茄苳樹下山，因樹木過於巨大超出車體，運送過程中沿途勾斷路旁電訊線路，造成大埔鄉及茶山村等處網路斷訊，員警查明犯行後，隨即前往陳嫌於南投縣所經營園藝店農地取回遭竊的百年茄苳樹等贓證物，案經嘉義地方法院檢察署偵查終結提起公訴。

▲▼ 百年茄冬樹遭竊樹體龐大。（圖／記者翁伊森翻攝）

遭竊的百年茄苳樹市價達上百萬元，竊賊雖利用夜深人靜的時刻以大型曳引車運送下山，但因運送過程不慎勾斷路旁電訊線路，影響到當地居民通訊連絡，讓民眾陸續反應，當地員警感覺事情不單純，沿台3線訪查居民、勘查及調閱路口監視錄影畫面，終於發現陳嫌等人犯行，循線查緝到案並將所竊取尚來不及賣出的上百萬元百年茄苳樹回歸山林，陳嫌不但需受司法制裁及 中華電信電訊纜線維修費求償等，真是後悔莫及。

▲▼ 百年茄冬樹遭竊，樹體龐大將沿途電線桿都扯斷。（圖／記者翁伊森翻攝）

中埔分局提醒民眾若發現周遭可疑人事物及違法情事立即報警，畢竟「警力有限、民力無窮」，警民合作才能共同維護良好 的社會治安，本次查獲竊賊無疑是給作奸犯科的宵小當頭棒喝， 警方對各類刑案發生絕對有信心偵破。