利比亞國際機場2客機才降落　天外竟飛來砲彈「蹦！」襲擊

▲米蒂加國際機場（Mitiga International Airport）。（圖／路透）

實習記者陳宥芯／綜合報導

利比亞自2011年起內戰頻傳，近日首都的黎波里只剩下米蒂加國際機場（Mitiga International Airport）還在順利運作，沒想到24日這天，有2架班機剛好降落時，遠處竟飛來1顆砲彈直擊停車場，導致附近旅客1人受傷送醫，全部航班停飛將近3小時才恢復。

據The Libya Observer報導，機場管理層指出，降落的2個航班分別來自沙烏地阿拉伯和伊斯坦堡，其中沙烏地阿拉伯的飛機上就有265名的乘客，所以很慶幸當時飛彈是在停車場落下，才沒有造成嚴重的傷亡事件發生。

有目擊者表示，當時他在航站內準備要到櫃台報到，突然聽到外面「蹦！」的一聲，巨大的聲響導致旅客們紛紛陷入恐慌，不斷有人發出尖叫聲，甚至四處都是亂竄的人群，隨後，他往外看見停車場原本停著的多輛小型車，瞬間灰飛煙滅，只剩一片被炸毀的殘骸。

反叛軍從4月開始佔據首都的黎波里之後，米蒂加國際機場慘遭砲擊的次數就已經高達16次，對此，當地政府和國際社會不斷發出嚴重譴責，然而改善的情況卻不如預期，反而有加劇的可能，因此聯合國利比亞支助特派團（聯利支助團）決定，近期將派出1組代表團去現場考察，並評估是否要暫時先關閉機場。