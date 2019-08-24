港湖女神高嘉瑜捐款名單　竟有「楊梅金城武」

圖文 / 鏡週刊



監察院「政治獻金查閱平台」本月14日正式上線，公布去年9合1選戰中所有候選人申報的政治獻金資料。本刊查閱發現，有「港湖女神」稱號的台北市議員高嘉瑜的政治獻金中，有2筆匿名捐款署名很特別，一筆是「楊梅金城武」，另一筆則是「87級學伴」。

「楊梅金城武」是在去年9月29日捐款2千元給高嘉瑜，「87級學伴」則是去年10月6日捐1千元給高嘉瑜。高嘉瑜向本刊表示，因為政治獻金資料都是助理負責整理，所以她並不知道有這2筆捐款，但希望有「真正的金城武」能捐款給她。

高嘉瑜還說，她就讀台大時就是87級，有學伴記得她且捐款支持，「很溫馨！」至於是否希望這位學伴現身？高說，既然對方選擇以匿名方式捐款，那應該是不想被找到。

去年選舉中申報最多筆匿名捐款的候選人，是國民黨台北市議員羅智強，共申報超過3千筆，數量驚人，多數都是1千元以下的小額捐款，總額達164萬餘元。據了解，由於羅智強在競選期間以「捐款就送書」方式募款，匿名捐款幾乎都是靠支持者買書得來，所以數量才會如此驚人。

根據《政治獻金法》規定，候選人收受匿名政治獻金不得超過該次申報政治獻金收入總額的30％。羅智強政治獻金收入總額為1,886萬餘元，因此匿名捐款額度符合法令規定。

另外比較特別的政治獻金還包括，國民黨台北市議員徐巧芯的老公劉彥澧捐10萬元政治獻金給老婆。民進黨台北市議員王世堅收到前議員楊實秋的6萬元政治獻金。另外，時代力量議員落選人吳崢的政治獻金中，還包括前女友賴品妤的父親、前立委賴勁麟捐的10萬元，顯得格外溫馨。



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